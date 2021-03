Ces 20 titres de Bethesda sont maintenant disponibles dans Xbox Game Pass!

Pendant ce temps la prise de contrôle de Bethesda par Microsoft complété avec succès. Cela signifie que tous les studios de développement font désormais partie de la famille Xbox, c’est pourquoi certains jeux seront exclusifs à Consoles Xbox et PC apparaîtra. À partir d’aujourd’hui, tous les abonnés au Xbox Game Pass à peu près le même 20 titres de Bethesda qui font maintenant partie de la bibliothèque de jeux virtuels. Il s’agit notamment de franchises comme Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout et Wolfenstein.

Ces 20 jeux Bethesda sont maintenant dans Xbox Game Pass

Nous avons joint la liste complète des 20 jeux de Bethesda auxquels vous pouvez maintenant jouer avec un abonnement Xbox Game Pass valide peut en profiter sur les différentes plateformes:

Dishonored Definitive Edition (Console, PC, Cloud)

Dishonored 2 (console, PC, cloud)

DOOM (1993) (console, PC, cloud)

DOOM II (console, PC, cloud)

DOOM 3 (console, PC, cloud)

DOOM 64 (console, PC, cloud)

DOOM Eternal (console, PC, cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Console, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Console, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Console, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Console, Cloud)

The Evil Within (console, PC, cloud)

Fallout 4 (console, PC, cloud)

Fallout 76 (console, PC, cloud)

Fallout: New Vegas (console)

Prey (console, PC, cloud)

RAGE 2 (console, PC, cloud)

Wolfenstein: The New Order (console, PC, cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (console, PC, cloud)

Qu’est-ce que Xbox Game Pass?

De la Xbox Game Pass est une bibliothèque en ligne payante qui contient 100 jeux et coûte 9,99 euros par mois.