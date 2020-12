Certaines PlayStation 5 DualSense ont commencé à se briser

Quand PlayStation 5 arrivé sur le marché le 19 novembre, le véritable élément innovant était le DualSense, un nouveau contrôleur équipé de technologies particulières (retour haptique et déclencheurs adaptatifs) visant à accroître l’immersion dans le monde du jeu. Cependant, après le premier mois d’utilisation, de plus en plus d’utilisateurs ont commencé à se plaindre de certains problèmes liés aux fonctionnalités du DualSense. Sur le forum ResetEra, il y a plusieurs messages de rapport d’utilisateur pour un relâchement des déclencheurs adaptatifs. Plus précisément, il semble que la résistance de la touche R2 s’estompe après une utilisation constante. Par exemple, un utilisateur écrit qu’en explorant New York en fonction du saut et des toiles dans Spider-Man: Miles Morales, il a soudainement senti la touche R2 céder sous la pression de son doigt. En bref, il semble que le contrôleur ait perdu sa fonctionnalité adaptative.

Il existe actuellement peu de titres qui utilisent les technologies innovantes du nouveau contrôleur. Mis à part Spider-Man: Miles Morales, seuls Call of Duty: Black Ops Cold War et Astro’s Playroom reposent sur le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs de DualSense. À l’avenir, cependant, de plus en plus de jeux vidéo devraient le faire: à cet égard, une nouvelle édition de nouvelle génération de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege a été annoncée. Par conséquent, malgré le manque d’incisivité de DualSense dans la plupart des titres PlayStation 5, les différentes histoires sur le Web montrent à quel point le relâchement des touches R2 et L2 est un problème assez répandu, et ce ne sont pas de simples cas isolés. Pour avoir de l’aide en cas de problèmes similaires, il est bon de s’appuyer surAssistance Sony. Tout d’abord, les mêmes utilisateurs qui ont rencontré le problème le disent: non seulement parce que l’entreprise est prête à fournir des informations sur une situation connue, mais parce que l’ouverture et le démontage du contrôleur de son propre chef, en plus d’être dangereux, vous fait perdre la garantie.