Celui qui arrive n’a pas enregistré 2 fins pour sa saison 12

Alberto Caballero Grâce à son travail, il est devenu l’un des plus importants créateurs de fiction télévisée de notre pays, depuis qu’il a commencé à Il n’y a personne vivant ici En tant qu’assistant réalisateur, réalisateur de certains épisodes et scénaristes, son travail a été reconnu par le public: Scènes de mariage et Le village sont ses autres projets remarquables, même si nous ne pouvons pas oublier Celui qui vient, qui atteindra bientôt la fin de sa saison 12 (premier arrivé Prime vidéo), et nous laissera avec un construire un changement qui reformulera la fiction pour toujours.

Il y a plusieurs semaines, la rumeur est apparue que pour le dernier épisode de cette série, deux fins différentes avaient été filmées, mais Alberto Caballero, à travers un entrevue, a précisé que ce n’était pas le cas: “Il n’y a vraiment pas de 2. Il n’y a qu’une fin et une séquence dont on se moque et que l’on ne pourra montrer que lorsque le dernier épisode de la saison 12 sera diffusé. Mais je pense que vous l’aimerezDonc si Jordi Sánchez (le Recio) Il a mentionné l’existence de deux fins différentes, c’était vraiment une scène de blague.

Sur le fait de tourner dans un immeuble pendant la saison 13, Alberto Caballero c’était clair: “C’était comme un coup, mais multiplié par 20 et en un temps record, car on avait une date de départ des sets et avec le Covid-19 nous avons dû arrêter la production comme tout le monde (…). Nous ne savions pas si nous allions pouvoir finir, et à la fin il nous restait presque des joursEnfin, le créateur met en avant de pouvoir regarder la série quand le spectateur le souhaite grâce à Vidéo Amazon Prime: “la sensation est meilleure, plus semblable à quand on la voit en montage”

