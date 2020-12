Celle des vaccins COVID était une mission presque impossible, mais ils ont été couronnés de succès et très rapide: la découverte scientifique de l’année selon ‘Science’

«Jamais auparavant autant de concurrents n’avaient collaboré aussi ouvertement et fréquemment. Jamais auparavant autant de candidats n’avaient pratiquement progressé parallèlement à des essais d’efficacité à grande échelle. ET jamais auparavant les gouvernements, l’industrie, les universités et les organisations à but non lucratif n’avaient investi plus d’argent, de muscles et de cerveaux dans la même maladie contagieuse en si peu de temps. « 2020 touche à sa fin et les listes de la » grande découverte scientifique « de l’année commencent à apparaître. Contrairement à d’autres moments, le consensus semble généralisé: le succès de la » course aux biotechnologies » pour le vaccin « est LA découverte de l’année.

Et «Science», qui a été la dernière à révéler sa liste de découvertes de l’année, la décrit très bien dans la citation par laquelle cet article commence. Ce n’est pas seulement la prouesse technologique ou l’effort financier: c’est que ces dix mois nous ont permis de voir, vivre et diriger, le potentiel de la science et sa capacité à répondre à un problème politique, social et sanitaire de cet ordre.

« Injections d’espoir », le magazine intitulé et (bien que nous verrons ce que l’avenir de la pandémie nous réserve) il a raison.





La « plus grande découverte de l’année », mais pas faute de rivaux

Au contraire. Selon l’écriture de ‘Science’, la découverte de l’art figuratif le plus ancien au monde, la capacité cognitive exceptionnelle des oiseaux, l’origine de mystérieuses ‘sursauts radio rapides’, les premières maladies guéries par CRISPR et « la présence croissante des voix femmes noires dans la communauté scientifique » ils auraient pu obtenir cette mention honorable.

Cependant, la liste ci-dessus contient beaucoup d’exercices vides: ce qui signifie que le succès des vaccins était insaisissable pour tout autre candidat. Et alors « la vitesse sans précédent a conduit à des accidents et, à bien des égards, a révélé des fissures alarmantes « entre la communauté scientifique et la politique contemporaine, et elle va nous confronter à des questions très sérieuses sur la façon dont nous structurons les relations entre science, société et économie.

De mon point de vue, il est vrai que le développement des vaccins (et, plus précisément, la mise en œuvre des technologies de l’ARNm) pourrait finir par être l’une des trois ou quatre grandes révolutions biomédicales du siècle. Cependant, il est important de garder les pieds sur terre. En fin de compte, et si l’on tient compte des prévisions de l’Organisation mondiale de la santé, la pandémie est loin d’être terminée. Globalement, nous n’irions même pas à son équateur. Il reste beaucoup de travail et il est bon de garder à l’esprit.

