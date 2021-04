Celestron FirstScope 76: examen complet

Le Celestron FirstScope 76 coche toutes les cases de la liste de souhaits d’un skywatcher novice lorsqu’il choisit son tout premier télescope: il respire la portabilité, la facilité d’utilisation et un prix qui ne fera pas sauter la banque.

De plus, ce télescope de table est fourni avec tous les accessoires dont vous avez besoin pour une visite sans tracas du ciel nocturne, offrant une vue améliorée et plus confortable des planètes et de la surface lunaire par rapport à la fatigue de l’œil nu ou du bras causé par en utilisant des jumelles pendant de longues périodes.

Spécifications clés du Celestron FirstScope 76 Conception optique: Réflecteur newtonien

Ouverture: 2,99 « (76 mm)

Distance focale: 11,81 « (300 mm)

Rapport focal: f / 3,95

Oculaire 1 focale: 20 mm (15x)

Oculaire 2 focale: 4 mm (75x)

Poids total du kit: 4,3 livres (1,95 kg)

Type de monture: Dobsonien

Celestron FirstScope 76: Conception

Déjà assemblé, aucun outil nécessaire

Conception de table parfaite pour les enfants

Construction de bonne qualité pour le prix

Lors du déballage du FirstScope, vous remarquerez qu’il est déjà pré-assemblé avec seulement une lunette de visée devant être fixée au tube du télescope. Le réflecteur newtonien est fourni avec deux oculaires – 20 mm et 4 mm – et possède un rapport focal rapide pour fournir un large champ de vision idéal non seulement pour observer les planètes et la surface lunaire, mais aussi pour permettre à l’observateur de voir diffus, cibles grand angle telles que les amas d’étoiles.

Pesant à peine 4,3 livres. (1,95 kilogrammes), le FirstScope est idéal pour ceux qui recherchent un instrument «à saisir et à emporter». En examinant de près l’ensemble de la construction, nous avons découvert que la finition n’était pas parfaite avec des traces de colle apparentes sur le tube. Cependant, compte tenu de ce que vous obtenez pour le prix, nous avons noté que les plastiques du télescope ne sont pas brillants et bon marché par rapport à d’autres instruments qui se situent dans une gamme de prix similaire.

Vous remarquerez que la base du télescope est courte, ce qui signifie que vous devrez le placer sur une table afin de l’utiliser confortablement: un obstacle pour certains observateurs, cependant, si vous avez des enfants qui vous harcèlent pour un télescope. , le FirstScope est la solution parfaite, surtout compte tenu de sa petite construction et de sa facilité d’utilisation.

Avec les conceptions newtoniennes, les deux miroirs dans le tube doivent être alignés et les astronomes réalisent généralement ce processus – connu sous le nom de collimation – en utilisant des vis à oreilles pour ajuster le système optique. Malheureusement, ces aides ne sont généralement disponibles que sur les modèles les plus chers, ce qui signifie qu’il était difficile d’essayer de collimater le FirstScope, car le miroir principal n’est pas réglable et un capuchon de collimation ou un oculaire n’est pas inclus avec le télescope. La navigation sera également délicate, car une lunette de recherche n’est pas non plus fournie.

Malgré les lacunes, nous avions hâte de voir de quoi le FirstScope était capable – d’autant plus que nous pouvions nous lancer dans l’astronomie avec un tour rapide du tube du télescope.

Celestron FirstScope 76: première lumière et fonctionnalité

Fournit un « facteur wow « pour les jeunes observateurs

« « L’optique a du mal à choisir les détails

Pas de viseur, ce qui rend difficile le saut d’étoile

Les vues sont floues en raison du tube de mise au point desserré

Un ciel clair de décembre offrait une multitude de cibles du système solaire, y compris Jupiter, Vénus, Saturne et la lune pour tester le système optique du télescope. Notre compagnon lunaire était à 22% d’éclairage, ce qui signifie qu’il n’y avait pas trop de pollution lumineuse naturelle pour gêner notre vision des autres cibles.

Avec les oculaires fournis par Celestron, vous n’obtiendrez pas de vues très rapprochées de la surface de la lune, mais vous pourrez voir les cratères et avoir une idée du terrain accidenté le long du terminateur (le point où la nuit se rencontre journée). L’optique ne fournit pas de vues très nettes à travers le champ de vision car le tube de mise au point est assez lâche, mais même de telles observations de base raviront à coup sûr ceux qui ont toujours voulu regarder de plus près la surface lunaire sans se fatiguer les yeux.

La deuxième planète du soleil, Vénus, était une cible facile dans le sud-ouest, brillant à une magnitude étonnante de -4,9. Visible comme une «étoile» blanche brillante à l’œil nu, nous espérions de bonnes vues à travers le FirstScope – mais, comme nous le soupçonnions, nous n’avons pas vu beaucoup de détails avec des reflets, ce qui rend difficile la distinction d’une phase. Saturne était petite, faible et floue dans le champ de vision, mais il était possible de distinguer les anneaux et la coloration jaune de la géante gazeuse.

Les vues grand angle du FirstScope offraient des vues justes des Pléiades (Messier 45), dans la constellation du Taureau. Chacune des jeunes étoiles chaudes membres de cet amas ouvert s’est assise proprement et clairement dans le champ de vision avec quelques ajustements mineurs de la mise au point.

Naviguer sans lunette de visée s’est avéré assez fastidieux lors de nos observations, rendant le saut d’étoile particulièrement difficile. Le FirstScope doit être équipé d’un viseur de lumière, mais étant donné que les lunettes de visée optiques les moins envahissantes ne parviennent pas à détecter les étoiles avec des magnitudes inférieures à la visibilité à l’œil nu, nous vous recommandons d’utiliser un viseur de point rouge – en particulier dans les zones polluées par la lumière.

Attendre l’aube valait la peine car Jupiter, qui brillait à -1,9, s’est levé au sud-est. Alors qu’il était difficile de repérer des détails sur la géante gazeuse, tels que ses ceintures et Great Red Spot sans l’utilisation d’un filtre, les lunes galiléennes – Io, Ganymède, Europa et Callisto – sont apparues comme des points de lumière brillants de chaque côté de son équateur. Bien que les offres de FirstScope ne soient pas aussi impressionnantes que celles obtenues grâce à une portée dédiée, elles sont sûres de fournir un «facteur wow» pour les nouveaux observateurs et les jeunes observateurs.

A lire : Le rover Perseverance de la NASA sur Mars porte un adorable `` portrait de famille '' de rovers martiens

Celestron FirstScope 76: Verdict

Le FirstScope 76 favorise l’observation sans tracas, mais offre des vues qui décevront les astronomes à la recherche d’un équipement supplémentaire pour compléter leur passe-temps. Mieux adapté comme télescope pour débutant, ce réflecteur newtonien est un achat intéressant à petit budget pour les enfants – surtout si vous pensez que l’astronomie est susceptible d’être une phase passagère ou une vue basique mais juste de la lune, des planètes et des étoiles conviennent avant d’investir dans Une mise à niveau.

Pour le prix, le FirstScope 76 est fourni avec une construction de base qui convient pour commencer des visites occasionnelles du ciel nocturne. Cependant, si vous cherchez à tirer le meilleur parti de son système optique tout en améliorant la navigation, nous vous recommandons d’introduire un chercheur de points rouges, d’investir dans un ensemble d’oculaires respectueux du plus grand grossissement utile du télescope de 180x et de filtres qui amélioreront le contraste. des cibles du système solaire.