Célébrez le Jour de la Terre 2021 avec ce Google Doodle «  beau-arbre-plein  »

Le Jour de la Terre 2021 est arrivé et les gens de Google espèrent qu’il plante un arbre dans votre cœur avec cet adorable doodle Google de l’héritage de plantation d’arbres d’une famille.

« La planète que nous appelons notre maison continue de nourrir la vie et de susciter l’émerveillement. Notre environnement travaille dur pour nous soutenir, ce qui nous oblige à rendre la pareille », a écrit Google dans une description. « La vidéo d’aujourd’hui Doodle montre une variété d’arbres plantés dans des habitats naturels, l’une des nombreuses façons dont nous pouvons faire notre part pour garder notre Terre en bonne santé pour les générations futures. »

Si cela vous donne envie de planter un arbre vous-même, eh bien, c’est le but.

«Ce jour de la Terre – et chaque jour – nous encourageons chacun à trouver un petit geste qu’il peut faire pour restaurer notre Terre», a écrit Google. «Il est tenu de prendre racine et de s’épanouir en quelque chose de beau.

Dans l’espace, la NASA et ses partenaires internationaux exploitent une flotte de satellites pour suivre la santé des arbres et autres végétaux sur Terre, ainsi que leur impact sur l’écosystème de notre planète. Des satellites d’observation de la Terre comme la centrale nucléaire Suomi de la NASA et les missions Landsat pilotées par l’agence spatiale et le US Geological Survey surveillent les dommages causés par la déforestation par les humains et leurs effets sur notre planète.

«Les satellites peuvent détecter à quel point une zone est« verte »- montrant la santé des plantes qui poussent dans un site particulier», a écrit la NASA dans une description. « Alors que les incendies, la déforestation et la sécheresse font que l’Amazonie tropicale est moins verte, le réchauffement des températures dans l’Arctique fait que la toundra et les régions boréales deviennent plus vertes. »

Les données satellitaires sont également utilisées pour surveiller la végétation vitale comme les terres agricoles, pour aider les agriculteurs dans la production alimentaire.

«Le fait de disposer de plus d’informations sur les précipitations, la santé des plantes et d’autres données donne aux agriculteurs des informations qu’ils utilisent pour faire face aux événements météorologiques extrêmes qui augmentent en raison du changement climatique, ainsi que du déplacement des zones de plantation et d’autres effets tels que les gelées précoces et les pluies printanières plus fortes» Les responsables de la NASA ont écrit. « Ces mêmes satellites peuvent également aider les scientifiques à suivre les produits indésirables de certains champs agricoles, y compris le ruissellement qui s’écoule dans les cours d’eau. Fermes, forêts, toundra – tous ces écosystèmes végétalisés se connectent à d’autres sphères de notre planète natale. »

