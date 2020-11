Célébration de 40 ans de quattro. Audi présente le concept RS6 GTO

Célébrant le 40e anniversaire de son système de traction intégrale quattro, Audi a organisé une série d’événements. Le dernier qui s’est traduit par la présentation d’un concept véritablement révolutionnaire: le RS6 GTO.

Développé par un groupe de jeunes apprentis de l’usine Audi de Neckarsulm, en Allemagne, le RS6 GTO Concept est basé sur la RS6 Avant équipée d’un moteur V8 de 600 chevaux.

Quant aux lignes extérieures, elles se veulent un hommage à l’historique Audi 90 quattro IMSA GTO, une proposition qui, avec un cinq cylindres de 2,2 litres sous le capot avant, a réussi à la fin des années 90, avec le pilote Hans-Joachim coincé au volant. , à l’IMSA américaine.

Audi 90 quattro IMSA GTO

Bien qu’aucune information n’ait été publiée sur les aspects techniques de ce nouveau concept, il est obligatoire de le mettre en évidence, non seulement pour le tableau frappant et faisant référence au 90, voire au numéro 40, faisant allusion à l’anniversaire du système quattro, mais aussi pour des aspects tels que les roues, revêtues d’une seule pièce aérodynamique et d’un axe de roue rouge, de la même couleur que le becquet arrière proéminent.

A l’avant, complètement reformulée … et avant-gardiste, une immense calandre, avec emblème GTO, une lèvre inférieure rouge et des bouches d’aération sur le capot. Depuis, comme dans le 90, le concept comporte également des évents d’échappement latéraux, à côté des roues arrière. Bien que faux, certainement …

Intérieur pour la compétition

En passant dans l’habitacle, la RS6 a perdu les sièges arrière pour accueillir la cage de sécurité, tandis que les sièges avant d’origine ont cédé la place aux bacquets en fibre de carbone Recaro, avec ceintures de sécurité à six points, à la compétition.

Concept Audi RS6 GTO

Le tableau de bord semble être resté intact, tandis que les vitres des portes avant ont été remplacées par des filets de sécurité, une indication claire de la vocation du concept pour la compétition.

Audi révèle également que le concept RS6 GTO est né des idées d’étudiants apprenant à Neckarsulm, la production du concept final étant en charge du directeur du design de la marque des quatre anneaux, Marc Lichte.

Concept Audi RS6 GTO

Contrairement à la TT RS 40 Years of Quattro, une édition spéciale hyper-exclusive du célèbre coupé Ingolstadt, dont les 40 exemplaires passeront à la production, même après avoir déjà défini des destinataires (allemands), l’Audi RS6 GTO Concept ne devrait pas être produite, ne serait-ce qu’en tant que concept. Dont l’exposition ne cessera pas d’avoir lieu lors d’événements à venir.

Concept Audi RS6 GTO

