Cela fait 20 ans que la Porsche Carrera GT a dévoilé

C’est en 2000, à la veille du Salon de Paris, que nous avons vu pour la première fois le Porsche Carrera GT, une super voiture de sport comme s’il ne l’avait jamais vue chez Porsche, née des cendres de son programme de compétition pour les 24 Heures du Mans.

La version de série mettrait trois ans à arriver, et quand elle est arrivée, l’impact était grand: la première Porsche avec monocoque en fibre de carbone, la première voiture de série avec un embrayage en céramique, le premier V10 dans une Porsche de route et, probablement, l’une des dernières et véritables voitures de sport analogiques – du moins, jusqu’à ce que la GMA T.50 soit révélée.

Nous devons remercier le plus improbable de Porsche pour l’apparition de la Carrera GT. C’est le succès commercial du Cayenne, premier SUV très critiqué et controversé de la marque allemande, à financer cette belle excentricité analogique.

Equipé d’un V10 vocal atmosphérique (612 ch) monté à l’arrière, d’une boîte manuelle à six rapports – avec une délicieuse poignée surmontée d’une sphère de bouleau et de cendre -, d’une propulsion arrière, et d’un comportement agile, mais considéré… délicat sur les limites, la Porsche Carrera GT continue de fasciner comme elle l’était lorsqu’elle était neuve.

