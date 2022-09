Ce Xiaomi haut de gamme a battu l’iPhone 13 Pro Max dans DxOMark

in

Le Xiaomi 12S Ultra a un meilleur appareil photo que l’iPhone 13 Pro, selon DxO, mais ce n’est toujours pas le Xiaomi avec le meilleur appareil photo

Xiaomi a déjà deux smartphones différents dans le top 5 du classement de la photographie DxOMark, après qu’une de ses dernières sorties ait pu surpasser l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro Max être placé dans le cinquième position.

Il s’agit du Xiaomi 12S Ultra, le produit phare le plus avancé de la société pékinoise à ce jour, qui après être passé par la table de test des experts en photographie DxO, a obtenu 138 pointsle plaçant ainsi juste au-dessus des modèles d’iPhone Pro les plus récents.

Il existe toujours un mobile Xiaomi avec de meilleurs appareils photo que le 12S Ultra, selon DxO

Il faut rappeler que le Xiaomi 12S Ultra est le leader du La nouvelle famille de smartphones phare de Xiaomile premier avec un système de caméra développé en collaboration avec le cabinet expert en photographie, LEICA.

Il équipe un système de caméra composé d’un Capteur principal Sony IMX989 de 50 mégapixels et 1 pouces, et à côté se trouvent deux capteurs de 48 mégapixels, l’un associé à un objectif ultra grand angle, et l’autre à un téléobjectif avec un zoom optique quintuple.

Un tel répertoire de matériel, associé à des logiciels conçus par LEICA, a permis d’obtenir l’une des meilleures notes attribuées à ce jour par DxO. En ce sens, les experts en photographie mettent en avant la excellente qualité d’image globale dans la plupart des scènes, un rendu des couleurs précis et d’excellentes performances grâce aux capteurs ultra grand angle et de zoom.

Pour tout cela, le Xiaomi 12S Ultra obtient un score de 138 et se place au-dessus des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, respectivement en sixième et septième position.

Cependant, son score élevé n’a pas conduit le Xiaomi 12S Ultra à être le mobile avec le meilleur appareil photo, du moins selon DxO. Avec ses 143 pointsle Xiaomi 11 Ultra conserve la troisième position du classement, seulement dépassé par le Huawei P50 Pro et le HONOR Magic4 Ultimate.

des détails comme le manque de cohérence entre les imagesle manque de qualité de certaines captures nocturnes ou un aperçu éloigné du résultat final sont ce qui a éloigné le Xiaomi 12S Ultra du les 3 meilleures caméras selon DxO. En tout cas, force est de constater que Xiaomi a beaucoup à dire dans le domaine de la photographie mobile, d’autant plus maintenant qu’elle bénéficie du soutien de l’un des plus grands experts de l’industrie. Le même qui a fait de Huawei la reine de la photographie mobile il y a quelques années à peine.

