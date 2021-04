Ce week-end, nous avons les finales ESL Masters CS: GO

T9 se termine ce week-end, coupable. Cela signifie que nous avons les finales ESL Masters CS: GO en ce moment.

La fin de saison toujours cool, coupable. Et surtout s’ils nous sont présentés d’une manière aussi intéressante que le Finales ESL Masters CS: GO. Ceux-ci seront vus dans quelques jours et ici nous vous disons comment et où les voir.

L’événement aura lieu le week-end prochain. Je veux dire, les prochains jours 1er et 2 mai à partir de 17h00, heure de la péninsule espagnole.

Lors de ces finales, nous aurons les affrontements entre Movistar Riders, SAW, Case Esports et OFFSET répartis en deux demi-finales samedi et la grande finale dimanche. Plus ou moins le même format de la saison précédente sera suivi, ce qui a apparemment donné un bon résultat.

Comme toujours, les matchs peuvent être suivis en direct depuis la chaîne officielle CS: GO Twitch d’ESL Espagne. Les heures exactes sont:

Samedi 1er mai à 17h00: première demi-finale entre SAW et OFFSET

Samedi 1er mai à 20h00: deuxième demi-finale entre MOvistar Riders et Case Esports

Dimanche 2 mai à 19h00: grande finale parmi les gagnants

Avec cela, nous avons déjà un beau week-end que nous pourrions appeler cela ESL cherche champion (lisez-le comme ça en mode « Fermier à la recherche d’une femme »). Cependant, il ne faut pas oublier que le vainqueur aura une tâche encore plus longue devant lui. ESL Masters Spain fait partie du circuit international ESL Pro Tour, le champion obtient donc une place directe dans les éliminatoires mondiaux du championnat national ESL.

Dans ce nouveau tournoi, les vainqueurs de tous les championnats nationaux ESL cherchent à remporter les deux places qui donnent accès à l’International Tier S.

Ainsi, le gagnant aura accès à l’ESL One Cologne 2021 et le finaliste à l’IEM Summer.