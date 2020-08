Ce tournoi de jeu vidéo a un prize pool de 34,5 millions – le plus élevé de l’histoire

34 millions et demi de dollars. C’est, pour le moment, le prix en argent du voisin tournoi d’exportation qui mettra en vedette l’arène multijoueur Dota 2. Il s’agit de la plus grande somme d’argent jamais à gagner dans une compétition numérique, et la barre des records devrait à nouveau augmenter pendant des semaines alors que le prize pool augmente grâce aux contributions indirectes des joueurs.

L’événement est l’un des plus importants du secteur: c’est le dixième édition de The International, un tournoi mondial annuel qui rassemble chaque année toutes les équipes des joueurs les plus forts du titre populaire développé par Valve. Déjà l’année dernière, la valeur totale des prix distribués lors de l’événement était de 34 millions et 300 000 dollars, avec la moitié du pécule entre les mains de l’équipe gagnante; cette année, la valeur du prize pool de l’année dernière a déjà été dépassée, mais elle n’est pas encore définitive.

En fait, le produit des achats des passes de combat du jeu augmente la cagnotte – qui accorde aux joueurs des bonus et d’autres privilèges exclusifs par rapport à ceux qui jouent gratuitement à Dota 2. Les passes de combat liées au tournoi peuvent coûter jusqu’à 45 €, et 25 pour cent de chaque achat se termine directement pour les gagnants du concours; puisque le pass sera disponible à l’achat jusqu’au 29 novembre, il faut imaginer que le prize pool de The International 10 est voué à croître davantage.

Le seul problème est qu’on ne sait pas encore quand le tournoi sera joué: le Pandémie de covid-19 il a en effet débordé l’organisation de l’événement qui – bien qu’il soit basé sur un jeu en ligne – s’est toujours déroulé physiquement en présence de milliers de spectateurs en direct. Déjà en avril, Valve avait anticipé que la compétition serait reportée, et la dernière mise à jour il y a à peine deux jours n’était pas particulièrement rassurante à cet égard: l’International 10 n’a pas encore de date pour le moment.