Ce supercalculateur IA est le plus puissant au monde: il contient 6000 GPU NVIDIA A100

Perlmutter est l’ordinateur le plus puissant dédié à l’intelligence artificielle au monde. Lancé au Berkeley Lab aux États-Unis, ce supercalculateur sera utilisé pour la recherche scientifique. À l’intérieur? Ingénierie Hewlett Packard Enterprise, processeurs AMD et 6 000 GPU NVIDIA A100.





Avec la collaboration de différentes marques technologiques, le laboratoire a le deuxième supercalculateur le plus puissant du monde, seulement dépassé par le japonais Fugaku. Bien sûr, c’est le plus puissant pour traiter les données d’intelligence artificielle.

Comme indiqué par NVIDIA dans un communiqué, le supercalculateur est capable d’atteindre 180 PetaFLOPS (le Fugaku atteint 442 PetaFLOPS), ce qui en fait directement le deuxième supercalculateur le plus puissant au monde. De plus, dans des conditions de performances supplémentaires, il peut atteindre les quatre ExaFLOPS dans le traitement de l’IA.

À l’intérieur de l’ordinateur Les points forts incluent les processeurs haut de gamme EPYC 7763 64 cœurs d’AMD, en plus des 6000 GPU NVIDIA A100 susmentionnés. Pour tout unifier, l’architecture Cray Shasta de HPE a été utilisée. Bien qu’il y ait un détail intéressant: il démarre en deux phases.

La première phase compte 1536 nœuds. À l’intérieur de chacun se trouve un processeur AMD EPYC 7763 64 cœurs avec 256 Go de SDRAM DDR4 et quatre GPU NVIDIA A100 de 40 Go. Dans cette première phase, le supercalculateur atteint 60 FP64 PetaFLOPS de performance.

Une fois qu’il est mis en œuvre la deuxième phase d’ici la fin de l’année ajoutera 3072 nœuds supplémentaire qui contiendra des processeurs AMD EPYC 7763 et 512 Go de mémoire par nœud. Avec la mise en œuvre de la deuxième phase, il devrait atteindre 120 PetaFLOPS de performance. les performances combinées de l’ensemble du supercalculateur seront de 180 débit PetaFLOPS et jusqu’à quatre ExaFLOPS de débit FP16 pour les applications d’IA.

À quoi bon donner 6000 GPU NVIDIA A100

Des simulations C’est ce que fera principalement le supercalculateur Perlmutter. Il devrait être le système le plus rapide de la planète en ce qui concerne le traitement des charges de travail liées à l’intelligence artificielle. Dans l’un de ses premiers projets aidera à construire la plus grande carte 3D de l’Univers visible à ce jour.

En plus du projet de cartographie de l’Univers, les chercheurs utiliseront le supercalculateur pour étudier les interactions subatomiques. Un supercalculateur comme celui-ci peut simuler avec précision le comportement des atomes sur des périodes un peu plus longues que les nanosecondes actuellement atteintes.

Via | NVIDIA