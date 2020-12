«  Ce spectacle des années 70  » a mis au rebut un arc d’histoire LGBTQ avec Joseph Gordon Levitt

La représentation de la communauté LGBTQ n’est pas inexistante à Hollywood aujourd’hui, mais leur représentation peut parfois être discutable. Bien que cela ait été très controversé, la fin des années 90 et les années 2000 ont vu une augmentation des rôles homosexuels dans les émissions de télévision et les films qui ont présenté au public une réalité que trop de gens prétendaient nier.

Malheureusement, ils étaient généralement sous-développés et le centre de blagues insipides. Néanmoins, Gordon Levitt et Topher Grace sont les premiers hommes à faire partie d’une scène gay sur les écrans de Ce spectacle des années 70, bien que l’arc de l’histoire LGBTQ potentiellement révolutionnaire ait été abandonné et qu’un seul personnage était gay.

« That ’70s Show’ ‘capture l’ère rebelle

Ce spectacle des années 70 est une sitcom de 1998 centrée sur six amis adolescents qui grandissent dans la «Décennie du Moi» des clochettes et de l’individualisme. Eric, Donna, Jackie, Kelso, Fez et Hyde dérivent tout au long de leurs années de lycée en se rencontrant dans The Circle, se faisant des farces, se rebellant contre les normes sociales des années 60, sortant ensemble et se brûlant régulièrement.

Ce spectacle des années 70 a capturé la lutte économique de la décennie à travers Red and Kitty, l’innovation grâce à l’invention du Weeper Keeper par Bob et le changement culturel à travers les amis comme la méfiance et la paranoïa de Hyde envers le gouvernement. Sans oublier, il s’agit d’une représentation hilarante d’un groupe d’adolescents s’exprimant, jouant au métal et dansant au disco, grandissant ensemble et naviguant dans les dernières années du lycée et de l’adolescence.

Deux des nombreux éléments des années 70 sont la consommation de marijuana et l’égalité. Fumer du pot était caractéristique de la décennie et avait une apparition régulière dans l’émission sous le terme « The Circle », où une caméra pivotante montrait des personnages aux yeux brumeux, aux conversations absurdes et entourés de fumée. La discussion populaire sur l’égalité est également subtilement montrée dans l’émission, allant de la position féministe de Donna et des opinions opposées des autres au baiser de même sexe d’Eric et Buddy et aux réactions du personnage.

Le rôle de Topher Grace en tant qu’Eric Forman

Le rôle de Topher Grace en tant qu’Eric Forman est loin du « dur à cuire » qu’il suggère dans le tweet et plus proche de la caractérisation d’un maigre Guerres des étoiles nerd / geek qui est généralement gentil, sarcastique et spirituel. Il a une relation intermittente avec Donna Pinciotti, sa voisine d’à côté, tout au long de la série et c’est souvent le centre de conversations, de blagues, d’intrigues et de débats.

Le débat, non seulement dans la vraie vie mais dans la série, est que Donna et Eric n’ont pas beaucoup en commun car elle est les blagues « badass » de Grace d’Eric alors qu’Eric est maladroit et ringard. Certains pensent que les opposés s’attirent, tandis que d’autres sont déçus que le scénario d’Eric n’ait pas été ajusté à une représentation plus proéminente de la communauté gay avec Buddy qui a beaucoup en commun avec lui.

Le baiser d’Eric et Buddy est le premier baiser de même sexe sur Prime TV

De nombreux fans sont déçus que Ce spectacle des années 70 a supprimé le potentiel d’un arc d’histoire LGBTQ mettant en vedette Gordon Levitt pour une blague insipide. Certains auraient préféré qu’Eric choisisse Buddy plutôt que Donna car ils semblent avoir beaucoup plus de chimie dans l’épisode, tandis que certains auraient aimé au moins voir plus de Buddy et ce qui aurait pu lui être réservé en tant que personnage gay dans les années 70.

Au lieu de cela, le scénario a presque ruiné la série parce que la manipulation du baiser a été jetée pour rire, suivie par Eric « prouvant sa virilité » le reste de l’épisode. Malgré sa mauvaise manipulation insipide, c’était toujours le premier baiser de même sexe à la télévision aux heures de grande écoute.

En fait, le baiser de Gordon Levitt et Grace n’a battu que le baiser de même sexe de Dawson’s Creek par mois, selon Screenrant. Il y avait déjà eu des scènes où deux femmes s’embrassaient, mais les émissions et les films incorporant des hommes s’embrassant ne faisaient que commencer.

La communauté LGTBQ a depuis vu une augmentation de la représentation sur les écrans mais elle est loin d’être parfaite. Le problème est que de nombreux personnages sont encore sous-développés, mal exprimés et représentés de manière négative.

Ellie Lockhart aborde le problème avec Observer, affirmant qu’il y a encore beaucoup de mauvaises représentations comme «le premier Dead Pool (le plus rentable), c’est Deadpool lui-même, et la représentation flirte principalement avec des hommes qui sont traités avec humour et sont sans doute une sorte de moquerie de la bisexualité masculine. Le fait est que c’est clair que Deadpool est sérieux dans le monde de l’histoire, il est définitivement bisexuel, c’est confirmé dans le texte.

ScreenRant rapporte qu’il y a eu des rumeurs selon lesquelles Gordon Levitt devait jouer un rôle récurrent, « mais la réception du public concernant le baiser a nié cette idée. »