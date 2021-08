Ce sosie de Scarlett Johansson incite les fans à faire une double prise

ASUPERMALL Appareil Photo Numerique Instantane Pour Enfants Jouets A Double Objectif Prise En Charge De L'Appareil Photo A Impression Instantanee Selfies Video

Caractéristiques Appareil photo numérique pour enfants à objectif arrière avant, pratique pour les garçons et les filles pour faire des selfies plus facilement. Prend en charge la prise de photo avec une résolution de 18 M et 12 M et enregistrez des vidéos amusantes (HD ou FHD) avec une voix claire, saisissant le moment merveilleux. Cet appareil photo numérique instantané est doté d'une densité d'impression réglable, faible / moyenne / élevée parmi lesquelles vous pouvez choisir. Lorsque vous souhaitez l'imprimer, appuyez sur la touche d'impression, laissez l'imprimante thermique intégrée imprimer les images en noir et blanc. L'appareil photo jouet a plusieurs fonctions, les enfants peuvent faire plus que la simple prise de vue photo avec prise de vue à effets multiples (prise de vue en continu, prise de vue de diverses scènes, prise de vue cyclique et prise de vue en accéléré), 35 effets photo intégrés et lumière de compensation, tirant le meilleur parti de leur créativité pour