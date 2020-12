Ce sont les tiktoks les plus viraux de l’année

Décembre est un mois de budgets pour tout le monde, y compris l’une des applications les plus explosives de l’année, à savoir TIC Tac. La plate-forme de partage de vidéos est passée sous les projecteurs du monde de la technologie – pour le meilleur ou pour le pire – à plusieurs reprises, et à la fin de 2020, elle a décidé de publier un budget de tout le contenu que la plupart des utilisateurs galvanisés. Le résultat est une série de classements qui incluent tous les clips les plus viraux, et bien plus encore. La vidéo gagnante, en tout cas, n’en est qu’une: la synchronisation labiale de M vers le B téléchargé dans l’application depuis Beau poarque, qui a été reproduit à ce jour plus d’un demi-milliard de fois.

La jeune tiktoker avait déjà une suite de ses followers, mais le clip où elle bouge son visage au rythme de la chanson en a fait l’une des célébrités les plus suivies sur la plateforme et a donné une seconde jeunesse à la chanson interprétée, ce que beaucoup avaient oublié. quelques semaines après sa sortie il y a des années. Aujourd’hui Beau poarque compte 45 millions d’abonnés sur TikTok et produit des contenus de toutes sortes, à tel point qu’il a été reconnu dans un autre des classements publiés par la plateforme à ces heures – celui des créateurs les plus suivis et les plus prometteurs.

Parmi les vidéos les plus virales, la deuxième place est occupée par une autre vidéo qui a fait le tour du monde: celle de Nathan Apodaca boire du jus de fruit pendant qu’il va travailler sur son longboard. Comme dans le cas de Bella Poarch, la vidéo a son propre charme, dont le potentiel a été poussé au maximum par les algorithmes d’application qui l’ont proposée à des millions d’utilisateurs. Le clip a été visionné 72 millions de fois et les appréciations ne manquent pas: parmi celles-ci, il faut également compter celle du producteur du jus de fruits montré dans la vidéo, qui pour rembourser la publicité inattendue lui a donné un pick-up.

En réalité, le classement ne doit pas être pris comme une représentation objective de ce qui a été le plus vu et partagé sur la plateforme: à partir de TikTok, ils expliquent que les positions ont été compilées sur la base de critères autres que de simples vues, visant à récompenser l’impact des œuvres sur la communauté des utilisateurs. Voici donc qu’en troisième lieu il y a l’interprétation parfaite du collègue haineux dans un appel vidéo de smartworking réalisé par l’actrice Caitlin Reilly; il suit la performance de Jalaiah Harmon, créateur du Renegade, sur le profil officiel de la NBA, tandis qu’à la cinquième place parmi les contenus viraux se trouve l’un des contenus hypnotiques de la superstar hollywoodienne Will Smith.

TikTok a en fait compilé 10 classements à partir de 10 positions, pour un total de 100 récompenses attribué non seulement aux vidéos virales, mais aussi à tendances et hashtags (#YouHaveTo les leçons de vie gagnent); ai créateur à succès (à la première place Charlie D’Amelio); aux utilisateurs spécialisés dans contenu social (Le docteur Leslie se démarque); à célébrités sur TikTok (médaille d’or à Jason Derulo); ai succès musicaux (avec Savage Love en haut du graphique); à recettes (première position pour les céréales à crêpes); ai vidéo beauté, à communauté de niche (# AltTikTok récompensé en premier) et aux filtres et Fonctionnalité TikTok (où l’écran vert était la nouveauté la plus populaire). Le classement complet est accessible à cette adresse.