Ce sont les raisons pour lesquelles Bárbara Mori a rejeté le remake de ‘Rubi’

CÉLÉBRITÉS

L’actrice a réussi à conquérir le public en 2004 avec le rôle de méchante dans la telenovela mexicaine aux côtés de Sebastián Rulli, Jacqueline Bracamontes et Eduardo Santamarina. Actuellement, il vit son meilleur moment professionnel et personnel.

©Getty imagesBarbara Mori.

Barbara Mori Elle est l’une des actrices qui ont réussi à marquer le terrain dans les feuilletons mexicains avec ses rôles principaux comme Dos lunas ‘(2013), ‘La femme de mon frère’ (2005) et ‘Treintona, célibataire et fantastique’ (2016), où elle a joué aux côtés d’acteurs comme Juan Pablo Medina, Andrés Almeida et Marimar Vega.

Cependant, en 2004, il a connu son plus grand succès sur le petit écran en tant que ‘Rubis’ où il a conquis le public avec ses mauvaises actions avec Sebastian Rulli Jacqueline Bracamontes, Eduardo Santamarina. En 2020, il y a eu un nouveau remake du célèbre feuilleton, et même si le retour de Mori dans les feuilletons était attendu, c’est Camila Sodi qui a donné vie à « Rubi » cette fois.

Mais la plus grande inconnue est pourquoi Barbara Mori il n’était pas présent dans ce remake. Dans une interview réalisée en 2019 pour ‘El Universal’, l’actrice également de théâtre a souligné que, « C’est l’un des projets les plus incroyables que j’ai fait à la télévision, cela m’a beaucoup apporté et, la vérité, ils ont toujours voulu une deuxième partie , je ne suis pas fan de ça et encore moins quand c’était si réussi.

En ce sens, la native d’Uruguay a indiqué que lorsque le tournage a commencé, ils sont allés vers elle pour lui redonner le rôle principal, mais elle n’a pas voulu le faire. « Au fil des années, ils ont continué à attendre et maintenant qu’ils vont le faire, ils m’ont appelé et j’ai continué de la même manière, mais je donne le coup de grâce à Camilleparce que je pense que c’est une grande actrice, c’est une personne que j’aime beaucoup et j’espère qu’elle fera des merveilles », a-t-il expliqué.

Actuellement, l’actrice est en couple avec Fernando Rovzar. A travers ses réseaux sociaux, elle a partagé un doux message à son copain pour son anniversaire avec des photos en noir et blanc. « Il n’y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens pour toi », commençait le post. Elle a ensuite ajouté: « Je suis tellement reconnaissante d’avoir le privilège de partager cette vie avec vous. Bon anniversaire mon amour ».

La publication n’a pas tardé à avoir plusieurs likes et félicitations de la part de ses followers. Fabiola Campomanes, Miguel Rodarte et Lorena Meritano étaient quelques-unes des célébrités qui ont félicité le couple. La relation entre Bárbara et Facundo a commencé en 2018 et ils ont choisi de faire profil bas devant les médias.

Enfin, fin 2021, Barbara Mori il revient sur grand écran avec le film Tu es mon problème, du réalisateur Álvaro Curiel. C’était une comédie romantique directement diffusée directement en streaming. L’histoire a été filmée sur les plages de Baja California Sur au milieu de la pandémie de Covid-19.

Il y a quelques jours, Mori a soutenu Sergio Mayer Mori, le fils qu’il a eu avec l’ancien député Sergio Mayer. La polémique a commencé lorsque le jeune acteur a révélé qu’il n’aimait pas les chansons de son prochain projet, le reboot de Rebelde pour Netflix. « Oui je fais le projet, oui je fais RBD, oui je dois chanter par contrat, mais je déteste RBD. Je n’aime pas les chansons », a-t-il déclaré dans une vidéo en direct sur Instagram.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂