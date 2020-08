Ce sont les groupes K-Pop qui ont des nominations dans les MTV VMA

Ce 30 juillet, MTV a publié la liste des nominés pour les MTV Video Music Awards 2020, où il y a eu des surprises inattendues et BTS excellé dans les charts.

Depuis l’année dernière, MTV avait ajouté une nouvelle catégorie: Best K-Pop et cette année, ils sont nominés: Psycho de Red Velvet, Sur de BTS, Obsession de EXO, Quelqu’un est quelqu’un MONSTA X, 9 et trois quarts (en fuite) de TXT et Oh mon Dieu de (G) I-DLE.

BTS a obtenu deux autres nominations dans les catégories de la meilleure pop et de la meilleure chorégraphie avec Sur, étant le seul groupe de K-pop avec trois nominations dans ces MTV Awards.

Entre Les meilleurs nominés Pop trouvent de grandes stars et des groupes du genre comme Halsey avec Tu devrais être triste, Jonas Brothers avec Qu’est-ce qu’un homme doit faire, Justin Bieber et Quavo ont été nominés pour la chanson Intentions; Pluie sur moi Lady Gaga avec Ariana Grande et Amoureux par Taylor Swift.

Dans les nominés pour Meilleure chorégraphie sont les thèmes de Honey boo de CNCO & Natti Natasha, Bop de DaBaby, Physique de Dua Lipa, Pluie sur moi Lady Gaga et Ariana Grande, et Motivation de Normani.

Le vote aura lieu sur le site Web de MTV pour chacune des catégories, et l’événement aura lieu le 30 août.

Lady Gaga et BTS sont nominés pour les deux catégories, pensez-vous que ARMY peut battre le Petits monstres?

Avec des informations de Soompi

