Ce sont les gagnants des Oscars 2021 que vous pouvez regarder en streaming et où le faire

Pour une autre année encore, la cérémonie des Oscars a récompensé certains des meilleurs films de l’année, dans une cérémonie où les récompenses attendues ont régné et les favoris ont reçu leurs inévitables reconnaissances. Mais d’un autre côté, elle a également été l’une des plus étranges remises de prix en mémoire, avec une pandémie toujours présente comme un point d’interrogation sur l’industrie, qui pour sa part a refusé de célébrer sa nuit la plus importante de l’année avec une télécommande. livraison.

Nous avons sélectionné absolument tous les films qui ont remporté une statuette cette année et que l’on peut voir en streaming. Beaucoup des plus importants (« Le père », « Minari », « Une jeune femme prometteuse », « Un autre tour » …) sont exclus de la sélection car ils sont toujours dans les salles, mais vous pouvez commencer à ouvrir la bouche avec cette première série de premières déjà présentes sur les plateformes numériques.

Nomadland

Frances McDormand est la force motrice de ce drame intime, et elle, ainsi que le film lui-même et son réalisateur, ont été à juste titre reconnus. Incarnez une femme nomade qui tente d’échapper à la récession économique aux États-Unis, et bien qu’il n’ait pas encore atteint les plates-formes, d’ici la fin de la semaine, il sera possible de le voir sur Star, au sein de Disney +. Pendant ce temps, il est toujours dans les salles.

Judas et le messie noir

L’un des films les plus intéressants de l’année, qui met en lumière l’éthique et le fonctionnement des Black Panthers américains en difficulté dans les années soixante-dix. Daniel Kaluuya, l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération, reçoit un Oscar bien mérité et se distingue par son charisme et sa prestation dans un film qui est à la fois un drame social et un thriller à la Scorsese au rythme effréné.

Ce que la pieuvre m’a appris

Même si a été l’un des prix les plus controversés de la nuit (il y a ceux qui prétendent que « Collectif » méritait la statuette avec beaucoup plus de justice), la qualité de ce documentaire nature est incontestable. Son émotivité amène de nombreux téléspectateurs à repenser la nécessité de manger du poulpe, l’un des animaux les plus intelligents et énigmatiques de la planète.

Âme

Autre Coup de coeur dont le prix était presque annoncé: le film d’animation le plus émouvant et le plus sophistiqué de l’année, qui a également fait sensation (et controverse) à l’époque pour sa première directe sur Disney +. Jamie Foxx donne voix à cette histoire d’un musicien de jazz qui doit découvrir l’objet de sa vie en accompagnant une âme perdue pour se redécouvrir.

Deux parfaits inconnus

Cette année, il y a histoires courtes récompensées sur les plateformes de streaming. Celui-ci, par exemple, dans la clé de la comédie amicale et doucement vindicatif, il raconte comment un homme qui tente de rentrer chez lui est obligé de revivre encore et encore, en boucle, une poursuite meurtrière avec un policier.

Si quelque chose m’arrive, je t’aime





Un passionnant cOrthométrie silencieuse de seulement douze minutes et qui peut vous laisser une boule dans la gorge qui ne disparaît pas toute la journée. Produit par les actrices Laura Dern et Rashida Jones, et réalisé par Will McCormack (‘Toy Story 4’) et Michael Govier, il plonge dans le monde déchirant des effets des fusillades scolaires si courantes en Amérique.

Son du métal

En principe, un drame se déroulant dans le monde du rock. Mais le résultat va au-delà de ses prémisses sur un batteur de métal qui commence à perdre son audition. Beaucoup le comparent à «Whiplash» pour son thème, mais l’objectif de ce film qui met en lumière les personnes ayant des limitations sensorielles est beaucoup plus humain.

Mank

Le perdant de la nuit, également plus ou moins annoncé, est ce portrait de David Fincher du Hollywood classique, et de certains cerveaux dans l’ombre d’où est né un chef-d’œuvre comme «Citizen Kane». Finalement, a remporté quelques Oscars mérités, la meilleure photographie et le meilleur design de production, mais cela met sur la table la question de savoir si nous verrons à nouveau un phénomène comme «Roma».

La mère du blues

Il était possible que Chadwick Boseman ait pris l’Oscar du meilleur acteur en hommage (Anthony Hopkins l’a finalement remporté dans l’un des moments les plus bas de la nuit, puisqu’il n’était pas présent à la cérémonie). Mais ce merveilleux film sur les origines de la musique noire a fini par avoir une juste reconnaissance, même si c’était dans les catégories techniques.

Principe

le prix inévitable des effets visuels techniques pour Nolan dans l’un des films de science-fiction les plus notoires l’année dernière. Voyagez en arrière et en avant dans le temps dans une production que vous ne pouvez toujours pas voir avec de simples abonnements en streaming, mais vous pouvez acheter au format numérique sur différentes plates-formes.