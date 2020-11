Ce sont les 27 MV de K-Pop les plus appréciés de 2020 jusqu’à présent

Nous avons récemment jeté un coup d’œil aux 27 clips musicaux K-Pop les plus regardés de l’année jusqu’à présent, et il est impressionnant de voir combien de vues les MV les plus regardées obtiennent ces jours-ci! Les clips K-Pop reçoivent également une tonne de likes ces jours-ci, et la liste suivante montre les 27 MV les plus appréciés de l’année jusqu’à présent. Fait intéressant, une grande partie de cette liste ne correspond pas du tout à la liste la plus consultée, alors vérifiez-la par vous-même ci-dessous!

27. «Make A Wish (Birthday Song)» par NCT U

Sorti le 12 octobre, «Make A Wish (Birthday Song)» compte 2,67 millions de likes au total et 115,3 millions de vues!

26. «Blue Hour» par TXT

Sorti le 26 octobre, «Blue Hour» compte 2,69 millions de likes au total et 35,8 millions de vues!

25. «DUN DUN» par EVERGLOW

Sorti le 3 février, « DUN DUN » compte 2,74 millions de likes au total, et est également à 170,8 millions de vues!

24. «Not Shy» par ITZY

Sorti le 17 août, «Not Shy» compte 2,85 millions de likes au total et 119,1 millions de vues!

23. « Tu ne peux pas me voir? » par TXT

Sorti le 18 mai, « Can’t You See Me? » a 2,87 millions de likes au total, et est également à 44,0 millions de vues!

22. «Monster» par Irene & Seulgi de Red Velvet

Sorti le 6 juillet, «Monster» compte 2,95 millions de likes au total et 73,6 millions de vues!

21. «Back Door» par Stray Kids

Sorti le 14 septembre, «Back Door» compte 3,06 millions de likes au total et 96,8 millions de vues!

20. «Black Swan» (Art Film) par BTS

Sorti le 17 janvier, «Black Swan» compte 3,53 millions de likes au total et 38,8 millions de vues!

19. «Je ne peux pas m’arrêter» par TWICE

Sorti le 26 octobre, «I Can’t Stop Me» compte 3,59 millions de likes au total, et est également à 143,0 millions de vues!

18. «WANNABE» par ITZY

Sorti le 9 mars, «WANNABE» a un total de 3,62 millions de likes et 239,9 millions de vues!

17. «Le menu de Dieu» par Stray Kids

Sorti le 17 juin, «Le menu de Dieu» a un total de 3,64 millions de likes, et est également à 153,4 millions de vues!

16. «More & More» par TWICE

Sorti le 1er juin, «More & More» a totalisé 4,35 millions de likes, et est également à 212,2 millions de vues!

15. «Maria» par Hwasa

Sorti le 29 juin, «Maria» compte 4,40 millions de likes au total et 127,5 millions de vues!

14. «Eight» par IU ft. Suga

Sorti le 6 mai, «Eight» compte 4,81 millions de likes au total, et est également à 104,9 millions de vues!

13. «Nous sommes à l’épreuve des balles: l’éternel» par BTS

Sorti le 11 juin, «We Are Bulletproof: The Eternal» compte 5,04 millions de likes au total et 55,3 millions de vues!

12. «Outro: Ego» par BTS

Sorti le 2 février, «Outro: Ego» a un total de 5,47 millions de likes, et est également à 85,6 millions de vues!

11. «Interlude: Shadow» par BTS

Sorti le 9 janvier, «Interlude: Shadow» compte 6,08 millions de likes au total et 88,3 millions de vues!

10. «Black Swan» par BTS

Sorti le 4 mars, «Black Swan» compte 8,64 millions de likes au total et 207,3 millions de vues!

9. «Daechwita» par Agust D

Sorti le 22 mai, «Daechwita» compte 8,66 millions de likes au total, et est également à 165,9 millions de vues!

8. «Stay Gold» par BTS

Sorti le 26 juin, «Stay Gold» compte 9,52 millions de likes au total, et est également à 139,5 millions de vues!

7. «ON» par BTS

Sorti le 27 février, «ON» a un total de 10,12 millions de likes, et est également à 213,0 millions de vues!

6. «ON» (Kinetic Manifesto Film) par BTS

Sorti le 21 février, «ON» (Kinetic Manifesto Film) compte 10,75 millions de likes au total, et est également à 293,9 millions de vues!

5. «Lovesick Girls» par BLACKPINK

Sorti le 1er octobre, «Lovesick Girls» compte 10,85 millions de likes au total, et est également à 265,7 millions de vues!

4. «La vie continue» par BTS

Sorti le 19 novembre, «Life Goes On» compte 11,34 millions de likes au total et 147,7 millions de vues!

3. «Ice Cream» par BLACKPINK & Selena Gomez

Sorti le 27 août, «Ice Cream» compte 14,79 millions de likes au total, et est également à 417,1 millions de vues!

2. «Comment tu aimes ça» par BLACKPINK

Sorti le 26 juin, «How You Like That» a 17,87 millions de likes au total, et est également à 665,4 millions de vues!

1. «Dynamite» par BTS

Sorti le 20 août, «Dynamite» compte 21,85 millions de likes au total et 642,4 millions de vues!