Ce sont les 10 meilleures séries du 21e siècle pour le public britannique

Game of Thrones est considéré par les électeurs du sondage comme la meilleure série publiée au 21e siècle

Nous aimons tous partager nos goûts avec les gens qui nous entourent. Profiter de ce qui nous passionne avec notre partenaire, nos amis ou notre famille nous rend toujours plus heureux en pouvant partager ces mêmes goûts.. Pour beaucoup, le cinéma ou la série est l’excuse parfaite pour socialiser et non seulement pour pouvoir profiter d’un film en compagnie, mais pour pouvoir en parler longuement et durement. Mais ce n’est pas toujours comme ça. Si on met en avant quelque chose aux gens, c’est ce goût de tout discuter, surtout quand on parle de séries. Il y a plus d’un an, “Game of Thrones” a diffusé son dernier chapitre et sa finale a été l’une des plus controversées de tous les temps., même son protagoniste Emilia Clarke a voulu donner son avis controversé sur la fin. Malgré le débat suscité, la série reste pour beaucoup l’une des meilleures de tous les temps.

Précisément, Ciel numérique a fait une enquête massive afin que le peuple du Royaume-Uni donne son avis sur ce qui a été la meilleure série de tout le XXIe siècle. Précisément, la série de HBO basé sur les livres de George RR Martin est considéré par les Britanniques comme la meilleure série de ce siècle. Pas étonnant que “Game of Thrones“est le plus apprécié des fans, car la finale de la série est devenue la plus regardée de l’histoire, suivi de 16,5 millions de personnes aux États-Unis. Compléter le podium du sondage, “Des choses plus étranges” et “Docteur Who«Ils sont considérés comme les deuxième et troisième meilleures séries du siècle.

La liste semble être profondément influencée par les publications récentes de ces dernières années et par les pays dans lesquels l’enquête a été menée. La plupart des séries en vedette sur la liste sont des séries qui sont encore diffusées ou qui ont à peine une saison comme le “Chenobyl”, plusieurs fois primé. Parmi les grands oubliés de la liste, nous manquons des séries comme “Mad Men” ou “Lost“ou des séries qui, bien qu’elles aient commencé en 1999 telles qu’elles sont”Les Sopranos“o”L’aile ouest de Casablanca“devrait apparaître sur la liste. Il est choquant de voir “Breaking Bad” apparaît à la cinquième place“, qui a même sorti avec les mêmes bonnes performances que la série”Le chemin“, la suite du film à la série. Qui est considéré par beaucoup comme l’une des meilleures séries de tous les temps qui est suivie par le concours de pâtisserie”Le grand bake off britannique“, un chiffre aussi surprenant que l’apparition de”Gavin & Stacey “, la série James Corden.

La meilleure série selon le public britannique

1. Game of Thrones

2. Choses étranges

3. Doctor Who

4. Sherlock

5. Breaking Bad

6. The Great British Bake Off

7. Tuer Eve

8. Gavin et Stacey

9. Exercice des fonctions

10. Tchernobyil

