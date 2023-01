Ce sont les 10 Android les plus puissants au monde en ce moment

in

AnTuTu a publié la liste des mobiles les plus puissants du marché pour le dernier mois de l’année dernière

Je joue sur un vivo X90 Pro, un des mobiles les plus puissants du marché en 2023

le peuple de AnTuTu a republié sa liste particulière composée des smartphones plus puissants disponible sur le marché aujourd’hui. A cette occasion, ils ont nommé le dix mobiles les plus puissants disponibles sur le marché à la fin de l’année dernière 2022, ainsi que les modèles de milieu de gamme avec les meilleures performances de l’année dernière.

Comme d’habitude, mobiles chinois ils sont revenus dominer Haut de smartphones plus puissants. Cependant, il est possible de trouver nouveaux modèles qui n’étaient pas présentes dans l’édition précédente du classement, des entreprises telles que vivant.

Les mobiles les plus puissants du marché en décembre 2022

Le vivo X90 Pro+ est en tête du classement des mobiles les plus puissants du marché en décembre 2022. Avec plus d’un million deux cent quatre-vingt-dix mille points En moyenne, il est consolidé comme le modèle le plus puissant de sa catégorie grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qu’il partage avec le modèle de deuxième rangles iQOO 11 Pro.

La troisième place revient à une vieille connaissance, qui avait déjà mené le classement des mois précédents : le ASUS ROG Téléphone 6 a réussi à surmonter la barrière de millions de cent mille pointssurpassant (quoique de peu) l’un de ses principaux rivaux : Le Legion Y70 de Lenovo.

Xiaomi se faufile dans le classement avec plusieurs modèles, le Xiaomi 12T Pro et Redmi K50 Ultra, tous deux équipés de processeurs Snapdragon 8+ Gen 1 et positionnés respectivement en sixième et septième position. les iQOO Neo7un autre modèle classique de ce type de hauts grâce à sa puce puissante MediaTek Dimension 9000+.

Les neuvième et dixième positions sont pour le Requin noir 5 Pro et le Samsung Galaxy Z Fold 4, tous deux avec un score de plus d’un million de points.

Les mobiles milieu de gamme les plus puissants de 2023

En plus de collecter des téléphones haut de gamme, d’AnTuTu, ils ont également voulu revoir le segment de milieu de gamme pour sélectionner le dix modèles les plus puissants qui sont sur le marché aujourd’hui.

De tous, le Xiaomi 12T se démarque avec son processeur MediaTek Dimensity 8100 Ultra qui dépasse la moyenne de plusieurs dizaines de milliers de points. Realme GT Neo 3, en deuxième position ; et à PETIT X4 GTen troisième.

D’autres modèles tels que le Redmi K50i, le Redmi Note 11T Pro, le OnePlus 10R 5G et le realme GT Neo2 complètent les positions intermédiaires de la liste, laissant le iQOO NEo6, le realme GT Neo 3T et le mythique dans les trois derniers. PETIT F3qui refuse de quitter le classement.

