Ce site vous indique où vous pouvez voyager malgré Covid

Avec l’augmentation du taux de vaccinés contre Covid-19 dans le monde, l’arrivée de l’été et (espérons-le) l’épuisement des effets de la dernière vague d’infections qui secoue les pays européens, il est inévitable que dans beaucoup décident de recommencer à voyager hors des frontières nationales. Pour le moment, l’idéal est d’essayer d’éviter des activités similaires afin de ne pas risquer de propager l’infection ou de l’importer dans votre pays d’origine après avoir été à l’étranger, mais dans les mois à venir il est inévitable que les voyages se multiplient: ceux qui veulent ou ont besoin de mettre bientôt les pieds à l’étranger faire face à toutes les restrictions en utilisant un pratique portail listant les mesures en vigueur à l’entrée et à la sortie de chaque pays.

Créé par le portail de voyages Expedia, le site est accessible à cette adresse et est très simple à utiliser bien qu’il ne soit disponible qu’en anglais. Dans le panneau latéral gauche, choisissez dans la première case, le pays d’où vous prévoyez de partir et à partir de la deuxième boîte le Pays de destination; la dernière case fait référence à la date de départ prévue. En appuyant sur le bouton Vérifier, le portail aboutit à une série d’informations utiles sur l’itinéraire choisi: des contrôles entrants ou sortants, à toute quarantaine à respecter avant de pouvoir rester dans le pays, en passant par les documents nécessaires avant de partir. Le rapport contient également des informations sur les politiques de distanciation sociale en vigueur dans le pays choisi et en général toutes les réglementations à adopter pour endiguer la pandémie à destination. Dans le cas de certains pays, la liste comprend également toutes les précautions à prendre et les réglementations à respecter lorsque vous revenez dans votre pays d’origine.

Le site est basé sur des sources officielles offertes par les gouvernements de chaque pays, mais ne peut pas être considéré comme mis à jour avec les dernières informations. Le conseil pour ceux qui ont l’intention d’entreprendre un voyage à l’étranger est de se faire une première idée sur le portail Expedia, suivi d’une vérification plus approfondie sur les sites officiels des pays de destination ou sur le site Viaggiare Sicuri du ministère des Affaires étrangères. .

