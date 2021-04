Ce site est comme Photoshop mais c’est gratuit

Trouvez un outil pour créer et éditer des photos et des images de manière rapide mais précise et avec polyvalence ce n’est pas du tout simple. Le logiciel de retouche photo Photoshop est souvent cité comme l’une des meilleures plates-formes pour les passionnés et les professionnels; d’autre part, le coût élevé de sa licence d’utilisation rend l’application difficile pour ceux qui n’ont pas l’intention d’investir de grosses sommes d’argent dans ces opérations, ainsi que pour ceux qui se retrouvent à travailler sur un appareil qui n’est pas le leur. Ces catégories de personnes peuvent se tourner vers Photopea, un logiciel qui offre la plupart des fonctions de base des autres logiciels de retouche photo face à deux avantages indéniables: vous pouvez l’utiliser en ligne et c’est totalement gratuit.

L’application est entièrement hébergée sur le Web et il peut être atteint depuis n’importe quel ordinateur via le navigateur le pointant vers Photopea.com. Qui a déjà utilisé Adobe Photoshop dans le passé il ne manquera pas de reconnaître la similitude du site avec le célèbre logiciel de retouche photo: Photopea s’inspire fortement à la fois de l’interface graphique et des fonctions de base proposées, qui en fait sont nombreuses et fonctionnent bien. Comme, comment premier pas il est possible de partir d’un nouveau projet, d’ouvrir une image existante sur l’ordinateur ou de partir d’un thème prédéfini parmi ceux proposés par l’application, puis

le nombre d’outils disponible n’est pas petit: ceux qui ont déjà utilisé Photoshop pourront s’orienter sans problème, mais pour un novice, saisir la fonction et le comportement de tous les boutons, filtres et fonctions peut prendre un certain temps. Aussi pour cette raison, les anglophones peuvent se tourner vers la section Apprendre du site, qui propose petits guides sur la façon d’utiliser les différentes fonctions de l’application et qui est disponible en suivant le lien approprié dans la barre de menu. Bien qu’il s’agisse d’une application de navigateur, Photopea réagit rapidement et avec précision mouvement de la souris, du trackpad ou du toucher. Côté compatibilité, peut ouvrir et modifier tous les formats d’image courants, y compris les fichiers PDF et Psd. Enfin, tout le matériel est stocké localement et ne finit pas sur les serveurs du développeur.

La version gratuite de l’application fournit toutes les fonctions offertes par le développeur en plaçant des publicités sur le côté de la fenêtre; le paiement du plan Premium élimine les publicités et acquiert la possibilité de rectifier les modifications apportées pour un nombre maximum de 60 retours en arrière au lieu de 30. Les suites professionnelles offrent un nombre de fonctions et une précision dans l’utilisation des outils incomparables par rapport à ce que Photopea met dans l’assiette, mais l’outil est toujours précieux pour quiconque a besoin de créer ou de modifier une image à la volée même loin de votre poste de travail.

