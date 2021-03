Ce site de vaccination demande aux gens pourquoi ils se sont fait vacciner. Les réponses ont 1 thème clair

Si vous avez hâte de vous faire vacciner contre le COVID-19 ou si vous l’avez déjà fait, vous pouvez avoir l’impression que les raisons de votre décision sont innombrables, allant de la protection contre une maladie grave à la contribution à l’immunité collective.

Les visiteurs d’un site de vaccination à Fayetteville, en Caroline du Nord, qui ont rempli des autocollants avec leur raison de se faire vacciner, saisissent parfaitement la gamme d’émotions que beaucoup ont ressenties avec leur première dose. Photos des autocollants montrez de nombreuses raisons d’espoir – et certaines dont il vous suffit de rire pour leur honnêteté.

« Pour être un meilleur bibliothécaire! » un vacciné a écrit.

«Pour manger dans un Chili», a ajouté un autre.

Plusieurs des autocollants comprenaient des références à des épouses encourageant leurs partenaires à se faire vacciner également.

« Parce que ma femme m’a dit de … » a répondu une personne.

« Ma femme m’a fait !!! » a écrit un autre.

Rebecca Uliasz / Tyler Hall / Twitter

Les autocollants ont été partagés sur Twitter par un journaliste du journal local The News & Observer, Charlie Innis, et pris par ses colocataires Rebecca Uliasz et Tyler Hall. Les photos sont depuis devenues virales, avec près de 120 000 likes et 13 000 retweets.

« Celui du Chili m’a fait craquer, j’espère qu’ils apprécieront leurs côtes », une personne a répondu sur Twitter.

« Ils disent que les études montrent que les hommes mariés vivent plus longtemps … » quelqu’un d’autre plaisantait.

Au dernier décompte des Centers for Disease Control and Prevention, environ 90,4 millions de doses du vaccin ont été administrées aux États-Unis jusqu’à présent. Trois vaccins – de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson – ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Le président Joe Biden a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il devrait y avoir suffisamment de doses de vaccin disponibles pour chaque adulte aux États-Unis d’ici la fin du mois de mai, deux mois plus tôt que l’estimation précédente de l’administration, grâce à un accord dans lequel la société pharmaceutique Merck aidera Johnson & Johnson avec sa production, a rapporté NBC News.