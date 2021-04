Ce sera le retour de Chris Evans en tant que Captain America

La fin de Avengers: fin de partie en 2019, tout le monde était choqué. Après la mort de Tony Stark (Robert Downey Jr) et Natasha Romanov (Scarlett Johansson), Steve Rogers a décidé de revenir à son époque en précisant que c’était la fin de son aventure avec The Avengers et le passage de Chris Evans chez Marvel.

Chris Evans à la fin de Avengers: fin de partie. Photo: (IMDB)



Cependant, l’image de la sentinelle de la liberté n’a jamais disparu. Même si le vrai Cap n’a jamais été revu, depuis Chris Evans a annoncé qu’il ne reviendrait pas dans la franchise, du moins pour le moment, en Le faucon et le soldat de l’hiver il y a John Walker, qui a reçu le bouclier et se bat maintenant avec le même costume que Steve Rogers.

En plus de cela, bien sûr, il y a le prochain ajout du nouveau Captain America dans Spiderman: pas de retour à la maison. Mais, récemment, il a été divulgué que le super soldat Steve pourrait revenir à Marvel, ce qui entraînerait la fermeture définitive d’Evans avec le plus grand studio d’Hollywood.

John Walker est le nouveau Captain America dans The Falcon et The Winter Soldier. Photo: (Disney Plus)



Il parait, Chris Evans reprendra son rôle en faisant une apparition dans le film Veuve noire, qui se situe entre les années de Captain America: guerre civile Oui Avengers: guerre à l’infini. Et ce serait la façon dont Marvel aurait trouvé pour enchaîner les fils de ce qui se passe dans les deux longs métrages mettant en vedette Cap.

Le moment que Black Widow expliquera. Photo: (IMDB)



C’est que, dans le premier film mentionné, The Avengers finissent par se séparer et, au début du second, il y a déjà des équipes conformées, Steve Rogers et Natasha Romanov en font partie. Autrement dit, le vrai Captain America ferait partie de Black Widow juste pour être en mesure d’expliquer comment ils ont décidé de se joindre et, en fait, la scène dans laquelle cela se produirait serait celle qui est post-crédits.

Tel est le cas Chris Evans Cela ne fera pas une grande apparition et ne durera pas longtemps à l’écran, mais le moment viendra toujours de dire au revoir à votre vie avec le bouclier pour toujours. Bien que, pour connaître la vérité, nous devrons attendre le 9 juillet prochain.