Ce Samsung pas cher est le premier mobile à recevoir la mise à jour Android de juillet

Vous avez un Samsung Galaxy A32 ? Vous pouvez désormais profiter des nouveautés incluses dans la mise à jour Android du mois de juillet.

Samsung n’a pas voulu attendre plus longtemps : le premier jour de juillet, la société a déjà commencé à sortir Mise à jour Android correspondant à ce nouveau mois à l’un des appareils qui composent son catalogue, devenant ainsi le première marque à proposer cette mise à jour.

Même Google n’a pas annoncé l’arrivée de la nouvelle version, car comme d’habitude, seront annoncés le premier lundi du mois. Pendant ce temps, les propriétaires de l’un des téléphones Samsung de milieu de gamme les plus populaires, vous pouvez maintenant commencer à profiter des améliorations du fonctionnement et des performances introduit par ce correctif de sécurité.

La mise à jour Android de juillet est maintenant disponible pour le Samsung Galaxy A32

Comme nous avons pu le savoir grâce aux gens de XDA, Samsung a commencé à publier la mise à jour avec le Correctif de sécurité Android juillet 2022 pour Galaxy A32. C’est l’un des modèles les plus abordables du catalogue de la firme, récemment renouvelé par son successeur, le Galaxy A33, que nous avons déjà pu analyser.

La mise à jour a commencé à être déployée sur les modèles coréens, et a un poids proche de 1 Go, ce qui suggère qu’il s’agit d’une mise à jour importante en termes d’améliorations et de modifications. En ce sens, la marque n’a pas révélé les changements spécifiques, mais le dossier de mise à jour indique que la nouvelle version vise à augmenter la stabilité du système.

Pour l’instant, uniquement la version 4G du Samsung Galaxy A32 a commencé à recevoir la mise à jour Android de juillet. La version 5G recevra la mise à jour au fil des jours.

Pour le moment, le Galaxy A32 est le seul mobile de la marque à avoir reçu cette mise à jour. Cependant, maintenant que Samsung a déjà commencé le déploiement, il est très probable qu’au fil des jours, de plus en plus de terminaux seront ajoutés à la liste des modèles mis à jour.

