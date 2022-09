Ce Samsung Galaxy 2019 haut de gamme reçoit également la mise à jour Android de septembre

in

La mise à jour Android de septembre 2022 arrive sur le Samsung Galaxy Note 10 Lite en France avec la version de firmware N770FXXS8GVH3.

Un mois de plus, Samsung est à nouveau le constructeur qui met à jour ses terminaux le plus rapidement avec le dernier patch de sécurité Android, celui du mois de septembre. Une bonne preuve en est qu’à la moitié du mois, un total de 22 téléphones portables de la firme coréenne ont déjà reçu cette mise à jour.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour les Samsung Galaxy Note 20 et Note Ultra, voilà que le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de septembre sur l’un de vos Galaxy Note 2019en particulier le modèle le plus sobre, le Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite reçoit la mise à jour de septembre 2022

Samsung a commencé à sortir la mise à jour Android de septembre sur le Samsung Galaxy Note 10 Lite en France et il devrait atteindre plus de régions au cours des prochains jours.

Le Galaxy Note 10 Lite reçoit cette mise à jour, qui vient avec version du micrologiciel N770FXXS8GVH3avant leurs frères aînés, les Galaxy Note10 et Galaxy Note10+.

Cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité de septembre 2022, qui corrige deux douzaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécuritédont celui qui permettait à un cybercriminel de passer des appels d’urgence à distance, corrige quelques bogues généraux et améliore la stabilité et les performances du terminal.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite arrive sur le marché il y a trois ans avec Android 10 à bordau début de l’année dernière, il a été mis à jour pour OneUI 3 avec Android 11 et au début de 2022 a reçu Une interface utilisateur 4 basée sur Android 12.

Si vous avez un Samsung Galaxy Note 10 Lite et que vous voulez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle trouve dans le menu de Réglages de votre appareil.

Samsung met à jour trois de ses Galaxy A les plus vendus avec le correctif de sécurité de septembre 2022

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

