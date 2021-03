Ce sac à dos avertit les aveugles lorsqu’ils sont sur le point de heurter un objet

Parmi les obstacles auxquels doit faire face chaque jour qui est aveugle ou malvoyant, la marche est l’une des plus difficiles à surmonter. Les aides dont dispose cette catégorie de personnes pour compenser le manque de stimuli visuels provenant des routes et des trottoirs ne manquent pas, mais les risques qui sous-tendent l’impossibilité de percevoir les dangers potentiels à distance sont encore nombreux et graves. Une aide substantielle pourrait bientôt venir de l’intelligence artificielle: pour le prouver, il existe un sac à dos high-tech équipé de capteurs et d’algorithmes qui avertit lorsque le propriétaire est sur le point de faire grève un obstacle ou est sur une trajectoire dangereuse.

Le projet est la naissance de l’ingénieur en informatique Jagadish K. Mahendran, spécialiste de la vision par ordinateur et de l’intelligence artificielle à l’Université de Géorgie aux États-Unis. Le système qu’il a conçu fonctionne de manière similaire à la façon dont je me comporte systèmes de conduite autonomes expérimenté sur des véhicules comme les voitures électriques Tesla, quoique de manière moins sophistiquée et surtout concentrée sur les trottoirs plutôt que sur la chaussée.

Comment fonctionne le sac à dos pour aveugles

Un ensemble de caméras et capteurs montés sur le sac à dos et sur un sac banane photographie l’environnement en capturant des images haute fréquence, tandis qu’un Unité GPS monté sur le dessus du sac à dos, il enregistre la position en temps réel pour aider à contextualiser les images. Le tout vient analysé par un ordinateur à l’intérieur du sac à dos qui utilise l’intelligence artificielle pour distinguer les éléments de la chaussée et du trottoir, les calculer la distance et la vitesse d’approche possible. Les arbres, les piétons, les voitures et autres obstacles potentiels sont reconnus par le système, qui peut ainsi avertir le routard lorsqu’il se trouve sur une trajectoire dangereuse. Les communications se font via Bluetooth, dirigées vers un casque dans l’oreille de l’utilisateur sous forme de messages courts qui avertissent si un obstacle se trouve à droite, à gauche, devant ou au-dessus.

Pour le moment, le système n’est pas à vendre, mais Mahendran espère pouvoir ouvrir une page de financement participatif sur GoFundMe à travers laquelle le fournir à ceux qui le demandent. L’avenir, cependant, va de plus en plus dans cette direction, puisque les composants nécessaires à la fabrication du sac à dos spécial sont en cours de fabrication. de plus en plus moins cher et plus disponible: une solution commerciale basée sur un tel système n’est pas loin.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂