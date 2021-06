Ce qu’il faut savoir sur Shingeki no Kyojin et la fin de l’anime

La fin définitive de Shingeki no Kyojin approche dans sa version Anime. Après la clôture de la saison 4 avec sa partie 1 et la conclusion du manga, maintenant les attentes sont fixées sur le deuxième lot d’épisodes qui sera en principe l’épilogue de la série. Cependant, dans les dernières heures, des versions d’une cinquième saison ont vu le jour. Que sait-on des prochaines étapes du programme?

Comme prévu avant l’épisode 16 de la saison 4, la série n’a pas adapté tout le manga et c’est pourquoi elle a décidé de le diviser. Le 29 mars, le dernier épisode a été diffusé et la continuité de l’histoire a été annoncée, Mais ce qui s’est passé à côté des pages a créé toutes sortes de spéculations.







La clôture de la bande dessinée créée par Hajime Isayama était prévue pour l’épisode 139 sorti le 19 avril, mais un 34 tome a ensuite été annoncé qui est sorti début juin. Avec les nouvelles pages, l’écrivain de 34 ans a confirmé un univers alternatif qui pourrait conduire à une suite.

La nouveauté est tombée comme une bombe parmi les fans d’anime parce que il y aura plus de mangas à adapter dans les prochains spectacles. Cependant, Mappa Il n’a pas encore été exprimé sur cette possibilité et pour l’instant les derniers épisodes sont ceux prévus pour l’hiver japonais 2021-2022.

Quand est-ce que Shingeki no Kyojin saison 4 partie 2 première?

En principe, il y a des attentes de la part des Croustillant Oui Funimation que chaque épisode est une diffusion simultanée. Sans que cela soit confirmé non plus, il reste à attendre l’annonce officielle du retour de Shingeki no Kyojin. Ce qui est certain, c’est que entre décembre 2021 et mars 2022 les nouveaux chapitres devront être diffusés.