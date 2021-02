Ce qui est arrivé aux OMAP de Texas Instruments, les SoC qui ont régné sur le monde mobile pendant une décennie

En septembre 2012, Texas Instruments a annoncé son intention de supprimer progressivement ses SoC mobiles. La famille OMAP qui était le protagoniste absolu depuis près d’une décennie —Il était un partenaire naturel de Nokia, qui a profité de ses puces de manière massive – tout à coup, cela n’avait aucun sens.

La décision semble surprenante en perspective: N’ont-ils pas vu le potentiel du monde mobile? S’ils le faisaient, ils n’en saisiraient pas l’ampleur, car peu à peu ils perdaient des batailles contre Qualcomm ou Samsung – Apple viendrait un peu plus tard – et ils jetaient l’éponge au lieu de profiter de leur expérience dans ce domaine. Les OMAP qui dominaient les téléphones multifonctions pouvaient à peine participer à la révolution des smartphones.

De tout à rien

Tout a commencé dix ans plus tôt, en décembre 2002. Texas Instruments a annoncé son alliance avec STMicroelectronics pour créer l’initiative Open Mobile Application Processor Interfaces (OMAPI) qui était destinée à être utilisée dans les mobiles avec une connectivité 2.5G (GPRS) et 3G.

La mise en œuvre de cette initiative a conduit à la naissance de la famille OMAP (Open Multimedia Applications Platform) de Texas Instruments, SoC (System-on-a-Chip) pour téléphones mobiles et applications multimédias.

Ces processeurs utilisaient très tôt l’architecture ARM qui commençait à montrer ses vertus sur les téléphones portables. Les premiers SoC OMAP 1 ont fini par être utilisés dans des centaines de téléphones multifonctions, mais aussi dans des produits remarquables comme les tablettes Nokia 770 qui ont été présentées en 2005 et qui ont été l’un des premiers produits dont nous avons parlé dans Engadget à l’époque.

Le succès de ces puces a été absolument écrasant, et Nokia a fini par devenir un client énorme et exceptionnel pour Texas Instruments. La firme finlandaise a profité des SoC d’autres fabricants, mais les OMAP sont devenus une partie intégrante de bon nombre de ses mobiles.

Ces SoC ont considérablement évolué et à partir des micros 130 nm de la famille OMAP 1 (sauf pour le 1710) déplacé vers les Socs 65 et 45 nm à partir de la troisième itération, OMAP 3. Ces microphones étaient par exemple utilisés dans le légendaire Nokia 900, mais ils étaient également appréciés des fabricants qui commençaient à voir clairement que les smartphones allaient tout changer.

A) Oui, Motorola les a utilisés sur leurs Droid et Droid 2Alors que LG en profiterait pour leur LG Optimus Black et Samsung en profiterait pour leur i8910 Omnia HD, lancé en 2009 et qui étaient les premiers téléphones portables capables de lire et d’enregistrer des vidéos HD (720p).

Ces SoC faisaient également partie des tablettes presque mythiques Nook Color de Barnes & Noble et même de celles Palm Pre avec webOS qui pourraient tout changer et ils n’ont finalement rien pu changer.

À ce moment-là, les choses commençaient à changer dans le monde de la mobilité. Apple avait déjà présenté son premier iPhone et avait montré au monde où les tirs finiraient par allerMais la menace semblait être plus dans le logiciel que dans le matériel.

Qualcomm reprend le marché

Cependant, Texas Instruments a commencé à être menacé par de puissants concurrents. La sortie de son OMAP 4 en 2009 eut bien sûr un certain succès (jusqu’à ce que Samsung les utilise dans son Galaxy S II ou dans le Nexus, et Amazon en profite pour ses tablettes Fire HD) mais Samsung lui-même commençait à travailler dur sur ses Exynos, bien que la vraie menace vienne de Qualcomm, pas tant pour ses processeurs que pour ses modems 4G.

Le Toshiba TG01 était le premier mobile 1 GHz, et son SoC n’était pas OMAP, mais l’un des premiers Snapdragon Qualcomm

L’entreprise a été l’une des grandes impliquées dans le développement de la norme 4G / LTE, à partir de laquelle elle finirait par détenir une partie substantielle des brevets sur lesquels repose cette technologie. Leur Snapdragon avait été le premier à atteindre la fréquence de 1000 MHz en 2009 avec le Toshiba TG01, mais l’intégration de ses modems bande de base pour ces réseaux 4G a été le véritable coup de grâce pour les réseaux qui étaient une composante essentielle de l’avenir des smartphones.

Chez Texas Instruments, ils avaient perdu tout intérêt pour le marché des smartphones. La firme a décidé d’abandonner la course aux procédés de fabrication, de plus en plus ambitieux et coûteux, et a commencé à se concentrer sur son rôle de fournisseur de produits analogiques, qui n’avait pas besoin de puces à lithographie avancée comme dans le monde des smartphones.

Les propres investisseurs de Texas Instruments réclamaient cette transition. Les analystes ont ensuite expliqué que « l’activité sans fil nuit aux actions« , et ils parient sur le segment analogique comme élément fondamental de l’avenir de l’entreprise.

Pendant des années, Qualcomm ou Samsung ont commencé à menacer leur position sur le marché, mais aussi d’autres comme Broadcom, Nvidia et même Intel – qui a tenté d’atteindre ce marché – a mis Texas Instruments dans une situation difficile.

Comment cela a changé l’histoire

En fait, il est curieux de voir en quoi la situation sur le marché des fabricants de semi-conducteurs était très différente de celle d’aujourd’hui. Dans Seeking Alpha, un analyste a souligné qu’en 2012 «Intel est le leader incontesté des processus de fabrication», et selon des sources, il avait un avantage d’au moins quatre ans avec son concurrent. Devinez ce que c’était? Exacts: TSMC. Apple, mentionné comme client d’entreprises comme Samsung, n’a pas semblé trop pertinent dans cette section même s’il finirait aussi par l’être.

Abandonner leurs OMAP n’a pas mal tourné pour Texas Instruments, mais la question évidente est: auraient-ils fait mieux s’ils avaient continué à parier sur ce segment?

La décision prise par Texas Instruments, comme l’ont expliqué d’autres analystes, ce n’était plus une surprise en 2012, alors que «le segment du sans-fil de l’IT languissait depuis des années».

En 2008 avait abandonné le marché des processeurs en bande de base pour donner cet espace à Qualcomm, et c’était certainement le début de la fin pour la famille OMAP.

Il est surprenant de voir comment l’entreprise a fini par jeter l’éponge dans un marché qui n’a cessé de croître et que très tôt beaucoup ont été reconnus comme perturbateurs.

Parmi ceux qui l’ont vu, au fait, il y avait les responsables d’Apple, qui ont bien profité de cette décision de Texas Instruments: a fini par recruter des ingénieurs de leur ancienne division pour travailler sur leurs propres puces de la famille A. Le pari, en fin de compte, s’est bien déroulé.