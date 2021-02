Ce qui a été volé lors de l’attaque de pirate informatique sur CD Projekt RED, l’équipe de développement de Cyberpunk 2077

La chance ne semble pas vouloir sourire CD Projekt RED, une équipe de développement polonaise connue avant tout pour la série de jeux vidéo de The Witcher et pour le plus récent Cyberpunk 2077. Après le lancement désastreux de ce dernier sur consoles en décembre dernier, qui a entraîné des poursuites judiciaires, des pratiques de remboursement et une baisse des parts en sac, ce matin, l’entreprise a annoncé, via les réseaux sociaux, qu’elle était victime d’une attaque de hacker. Note de rançon incluse. Ce n’est pas la première fois que cela se produit: déjà en 2017, CD Projekt a été attaqué par des pirates informatiques qui menaçaient de publier du matériel non publié de Cyberpunk 2077, à l’époque encore en développement.

Le message des hackers

Cependant, les données volées concernaient des brouillons préparatoires du jeu, entre autres supprimés de son édition finale, de sorte que l’histoire a été résolue sans rien à faire pour les pirates. L’attaque de ces dernières heures semble cependant plus féroce. Voici ce que dit en détail le message laissé par les partisans du coup d’État: « Bonjour CD Projekt! Vous avez été EPICELLEMENT compromis! Nous avons téléchargé des copies complètes des codes sources de Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent et une version inédite de The Witcher 3! Nous avons également téléchargé tous vos documents concernant la comptabilité, le juridique, l’administration, les ressources humaines, les relations avec les investisseurs et plus encore. Nous avons également chiffré tous vos serveurs, mais nous sommes sûrs que vous pouvez les récupérer via une sauvegarde. un accord, puis tout cela sera vendu ou mis en ligne et les documents envoyés à nos contacts parmi les journalistes de jeu. Votre image sera encore plus ruinée et le public découvrira à quel point vous êtes une entreprise terrible. Les investisseurs reculeront et votre valeur va baisser encore plus. Vous avez 48 heures pour nous contacter « .

La réponse de CD Projekt RED

La réaction de la société polonaise a été de faire connaître l’attaque à tous, et surtout rassurer les utilisateurs: les données des joueurs et des joueurs ne semblent pas avoir été volées. Pendant ce temps, CD Projekt RED a sécurisé son infrastructure informatique et restaure les données. Alors il rapporte dans envoyer un message à l’éditeur de logiciels, qui ajoute: « Nous ne céderons pas au chantage et ne négocierons pas avec l’auteur, sachant que les données pourraient être publiées. Nous prenons des mesures pour préparer cette divulgation de données, notamment en contactant les entreprises qui pourraient souffrir de leur divulgation. . « . De plus, CD Projekt enquête sur l’incident grâce à la collaboration avec les autorités compétentes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂