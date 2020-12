Ce que vous devez savoir avant de regarder ‘Equinox’ sur Netflix

Est venu à Netflix la série mystère danoise très attendue, ‘Équinoxe’, qui a été répertorié comme un montrer noir avec un style purement détective et des connotations ésotériques.

Au cours des derniers mois, il s’est positionné pour ‘Équinoxe’ à côté de séries comme ‘Foncé’Cependant, on sait que son contenu sera orienté vers des sujets qui ont plus à voir avec l’ésotérisme et les traditions païennes.







‘Équinoxe’ suivant Astrid, que quand il n’a que neuf ans 1999, voit disparaître toute une classe d’élèves sans explications apparentes, parmi lesquelles se trouvait sa sœur. Traumatisé par les événements, Astrid il a des visions pendant les années qui ont suivi l’incident inexplicable.

Dans 2020, Astrid Il a enfin trouvé une sorte de paix intérieure avec sa famille: les cauchemars ont cessé et il se sent enfin libéré du passé. Cependant, lorsque l’un des trois survivants de la 1999, il l’a contactée via son émission de radio et est décédé plus tard, Astrid elle est déterminée à découvrir ce qui se cache derrière le mystère et à découvrir enfin ce qui est arrivé à sa sœur et à ses camarades de classe des années auparavant.

Pendant votre voyage, Astrid elle découvrira une vérité sombre et inquiétante qui l’entraîne d’une manière qu’elle n’aurait pas pu imaginer.

Les stars de la série Danica curcic, qui joue Astrid, en plus d’être accompagné de Lars Brygmann, Karoline Hamm, Hanne Hedelund, Fanny Bornedal et August Carter, entre autres.

Tu peux voir ‘Équinoxe’ à travers de Netflix à partir d’aujourd’hui (30 décembre).