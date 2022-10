Ce que signifie la fin de « The Midnight Club », selon Mike Flanagan

Bien que le Finale « Le Midnight Club » répondu à beaucoup de questions qui se sont posées tout au long de la première saison, il y en a eu qui ont proposé la dernière scène. Pour cette raison, l’un des créateurs de la série netflix, mike flanagana levé quelques doutes.

La production d’horreur raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents diagnostiqué avec une maladie en phase terminales qui déménagent dans un hospice pour y passer leurs dernières semaines ou mois.

Cependant, la maison dans laquelle ils résident a une histoire beaucoup plus sombre qu’ils ne le pensaient, car elle appartenait auparavant à un culte qui faisait des sacrifices humains.

QUE SIGNIFIE LA FIN DU « MIDNIGHT CLUB », SELON MIKE FLANAGAN ?

Dans une interview pour les médiasL’emballage», le co-créateur de « The Midnight Club », Mike Flanagan, a expliqué plusieurs détails sur la production Netflix. Interrogé sur la fin, Flanagan a clarifié un indice très important.

La scène implique le Dr Georgina Staton. Elle se regarde dans le miroir, alors qu’elle enlève lentement sa perruque, révélant un sinistre tatouage de sablierle symbole du culte de Paragon.

« Nous voulions que les gens repensent les hypothèses qu’ils auraient pu faire sur qui est le Dr Stanton. Il y a un indice important, je pense que cela ne devrait pas être trop difficile, en regardant la saison, de comprendre pourquoi le tatouage est là et qui il peut être. Je ne pense pas que nous ayons essayé de le cacher très fort. Quant à la perruque, c’est beaucoup plus important et si cela indique qu’il se passe quelque chose de sinistre ou autre chose, nous l’avons en magasin pour le révéler très tôt dans la saison deux.a », a expliqué l’esprit derrière la série.

Athéna quand elle découvre ce que sa mère a fait dans « The Midnight Club » (Photo : Netflix)

Cette révélation a amené le public à se demander si Staton pourrait être Athéna, le personnage dont les journaux ont été une partie importante de cette première saison. Jusqu’à présent, le médecin s’est montré gentil et compréhensif envers les résidents de l’hospice, mais elle cache peut-être un passé beaucoup plus sombre.

Avec Flanagan et les scénaristes prévoyant plus d’une saison pour la série, il faut supposer que le Dr Staton deviendra un facteur déterminant pour l’intrigue principale.

