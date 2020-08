Ce que Ramon Roselly entend par “la nouvelle musique arrive”

03.08.2020 21h10

Le gagnant du DSDS 2020, Ramon Roselly, a déjà annoncé une nouvelle musique six mois après la sortie de son premier album. Les fans patte avec enthousiasme avec les sandales.

Strahlemann Ramon Roselly reste le nouveau venu le plus recherché de l’année. Après Alexander Klaws et Beatrice Egli, en tant que vainqueur du DSDS, il pourrait avoir une carrière bien plus grande devant lui que ses célèbres prédécesseurs. Les raisons en sont diverses.

Une question de cœur est un succès

Son premier album “Herzenssache” a été et est toujours un hit (100 000 disques vendus après seulement 8 semaines!) Et il ne faut pas à Florian Silbereisen pour prédire une belle carrière. Peut-être, cependant, obligatoire Dieter Bohlen. Avec son équipe de production, il a fait un mélange raffiné d’anciennes lignes de crochet des années 70, de tubes de renommée mondiale au concept Roselly. Personne dans les pays germanophones ne fait cela.

Tout est complètement nouveau pour les plus jeunes et les plus âgés applaudissent: “Hach, ça sonne comme, comment, euh – mec, je ne peux pas le comprendre …” (Ici, nous révélons où Bohlen a copié!) Eh bien, au moins c’était ça à l’époque “vraie musique artisanale”. Et rien ne sonnait comme aujourd’hui avec la bouillie standard Euro Pop Schlager. Il n’y a que quelques exceptions aujourd’hui.

Aussi intéressant:

Ramon Roselly est terre à terre

Ce qui rend Ramon encore plus spécial: il n’a pas besoin d’un chichi, il a l’air d’un masculin rafraîchissant contrairement à tous les hommes surchargés de la branche, ne se prend pas du tout – au contraire. Pas un instant ne passe sans que Ramon n’exprime sa profonde gratitude, pour chaque apparition à la télévision, pour ses rencontres avec les grands de la scène. Et encore et encore pour sa base de fans fidèles qui ne cesse de croître.

Maintenant, le joueur de 26 ans a annoncé une nouvelle musique dans son histoire Insta ce week-end. Comment quoi? Un nouveau travail six mois après la sortie de l’album n ° 1? Non, non? Crie l’alarme!

Réédition et fan box?

Un familier avec les coutumes de l’industrie de la musique clarifie. «Il n’y aura certainement pas de nouvel album. Les débuts se passent trop bien pour cela », déclare l’expert du secteur sur klatsch-tratsch.de. «Il est courant d’avoir une réédition avec trois à sept chansons complètement nouvelles pour stimuler à nouveau les ventes. Et peut-être aussi une fan box un peu plus somptueuse. “

Ramon aurait mérité cela compte tenu de la croissance rapide du nombre de clients Instagram (actuellement un peu moins de 130000).

“Avec les albums nouvellement sortis et élargis, vous pouvez à nouveau collecter de l’argent auprès des fans qui ont déjà le travail et cela convainc aussi les plus frugaux, qui reçoivent désormais plus de musique pour le même prix”, poursuit l’initié.

Tournée 2021

Et autrement?

Ramon doit faire une tournée l’année prochaine. Cependant, au départ pas seul, mais avec son sponsor Florian Silbereisen et les grands noms de l’industrie: Thomas Anders, Matthias Reim, Marianne Rosenberg, Jürgen Drews. Que veut-il de plus?