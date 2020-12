Ce que nous savons de la décision temporaire du Royaume-Uni de ne pas fournir le vaccin COVID aux personnes souffrant d’allergies graves aux vaccins, aux médicaments et aux aliments

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a envoyé une note d’avertissement aux 50 hôpitaux qui vaccinent contre le coronavirus afin que non administré aux personnes ayant des antécédents «significatifs» de réactions allergiques aux vaccins, médicaments ou aliments. Ce n’est pas quelque chose de nouveau: parmi les contre-indications que l’Agence elle-même a reconnues dès le début, il y avait une liste de substances qui, comme une «table d’allergènes» dans un restaurant, pouvaient causer des problèmes aux personnes souffrant d’allergies préexistantes.





Ce qui s’est passé, c’est que, Parmi les milliers de vaccinations qui ont été administrées hier, deux employés du British National Health Service ont souffert de réactions allergiques après avoir reçu le vaccin.. La gravité de ces réactions n’a pas été révélée, mais la MHRA a assuré « qu’elles se rétablissent déjà de manière satisfaisante ». Tout en enquêtant sur les causes de ces réactions et par mesure de sécurité, il a été demandé aux citoyens ayant un bilan pertinent de réactions de ce type d’attendre (et ainsi d’éviter les risques inutiles).

En attente du rapport final

«Chaque aspect a été minutieusement vérifié conformément aux normes internationales» – Dr June Raine, directrice générale @MHRAgovuk, sur approbation du @Pfizer / @BioNTech_Group vaccin. pic.twitter.com/q5gdHMaeyG – Premier ministre britannique (@ 10DowningStreet) 2 décembre 2020

Il reste maintenant à savoir exactement à quoi ces réactions sont dues. Parmi les excipients du vaccin, il y a des choses relativement courantes comme le saccharose ou le cholestérol, mais il existe également des composés plus rares auxquels les deux patients n’ont peut-être pas été exposés auparavant. D’un autre côté, il est également possible que de nouveaux problèmes dérivés du vaccin soient découverts. Dans tous les cas, il est temps de préciser que les contrôles et la supervision des vaccins ne s’arrêtent pas à leur approbation.

Au cours des prochains mois, alors que les vaccins atteindront des couches de plus en plus larges de la population, le processus de contrôle des vaccins, les essais cliniques de phase IV et les avertissements cliniques seront à l’ordre du jour. Cela prendra beaucoup transparence et clarté des autorités bien comprendre les problèmes et les risques; mais aussi par les médias. Bien que cela puisse ne pas sembler le cas, la vaccination contre le COVID sera l’un des défis logistiques les plus importants jusqu’à présent au cours de ce siècle. Soit nous sommes rigoureux et nous prenons les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des vaccins, soit les problèmes ne font que commencer.

Image | Premier ministre britannique