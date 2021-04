Ce que nous pouvons apprendre d’Elon Musk, de Steve Jobs et d’autres grands leaders technologiques sur les réunions

Bref, spécifique, uniquement pour les sujets importants et qui ajoutent de la valeur. C’est ainsi que les grands gourous de la technologie pensent que les rencontres devraient être, d’Elon Musk à Jeff Bezos, en passant par Marck Zuckerberg, Steve Jobs ou Jack Darsey, dans le but de résoudre les problèmes pour lesquels la réunion a été convoquée sans perdre le temps des participants et, par conséquent, réduire la productivité de l’entreprise. Pour tout le reste, un simple e-mail suffit.

Afin de réaliser des réunions courtes et hautement productives, chacun de ces leaders a ses propres techniques et recommandations, qui ont été racontées à travers différents entretiens, conférences, lettres aux employés ou livres autobiographiques.

Jeff Bezos, par exemple, avait dans l’une de ses lettres, rassemblé dans le livre Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos, qu’il essaie d’éviter les réunions l’après-midi, alors que lui et ses collègues sont déjà fatigués et moins efficaces, ce qui les amène généralement moins à se concentrer sur les questions de capital et la réunion prend donc plus de temps que nécessaire. De même, il ne convoque pas de réunion avant 10 heures du matin, heure à laquelle il considère qu’il est déjà suffisamment réveillé pour donner le meilleur de lui-même.

Le toujours PDG d’Amazon a également expliqué, dans le Forum sur le leadership 2018, que pour obtenir une réunion productive Il n’y aurait pas plus de personnes à y participer que vous n’en inviteriez à manger deux pizzas, c’est-à-dire entre six et huit participants. Ainsi, a-t-il assuré, les décisions sont prises plus rapidement et la réunion est beaucoup plus efficace.

Une règle similaire a suivi Steve Jobs, fondateur d’Apple. Celui qui était le visage le plus populaire de l’industrie de la technologie pendant des années avait plusieurs règles en matière de réunions, et l’une d’entre elles était d’être aussi petite que possible. En fait, parfois il chassait même des personnes qui avaient été convoquées par d’autres participants et qui, selon lui, n’avaient rien à faire là-basSelon Ken Segall, l’ancien directeur de la création publicitaire d’Apple, dans son livre « Incroyablement simple: l’obsession qui a fait le succès d’Apple ».

De plus, Jobs ne voulait pas que des diapositives soient utilisées dans ses réunions, car il pensait que si quelqu’un connaissait bien le sujet dont il allait parler, sans avoir à se fier aux graphiques et au texte, aller au but plus rapidement sans s’éloigner de ce qui est important.

Une autre règle que le fondateur d’Apple avait, selon Segall, était l’obligation pour chaque point de la réunion d’avoir un responsable il a été présenté, traité correctement et résolu. Jobs pensait que si quelqu’un assumait cette responsabilité, l’affaire serait traitée de manière beaucoup plus efficace.

Des réunions pendant que vous marchez

Jobs aimait aussi organiser des réunions debout et à pied avec ses employés et avec les dirigeants d’autres entreprises. Ainsi, comme l’explique Medium, le fondateur d’Apple a eu une de ces rencontres ambulantes avec Marck Zuckerberg, fondateur de Facebook, qui aimait aussi pratiquer ce type de rencontre.

En fait, selon Bloomberg à l’époque, les conversations entre Zuckerberg et les propriétaires de WhatsApp pour l’achat de ce dernier a eu lieu en réunions à pied.

Pour le reste, le fondateur de Facebook a également expliqué à plusieurs reprises qu’avant une rencontre il demande que l’ordre du jour et l’objectif de la réunion sont clairement définis, afin que la conversation ne s’écarte pas du sujet principal.

Si vous vous ennuyez, partez sans justification

S’ennuyer en réunion est un mauvais signe, c’est pourquoi Elon Musk a recommandé à ses employés, dans une lettre qu’il leur a adressée en 2018 et publiée par Electrik, qu’ils quittent la réunion sans se justifier si cela leur arrive. si quelqu’un n’ajoute pas de valeur, la grossièreté fait perdre le temps au reste de l’auditoire, ne quitte pas.

Au-delà du ton hooligan auquel nous sommes déjà habitués, Musk a fait appel à la productivité avec ces mots: Si la réunion ne fonctionne pas pour vous, ne perdez pas votre temps précieux.

Dans la lettre, le PDG de Tesla et SpaceX a également recommandé d’éliminer toutes les grandes réunions et de réduire leur fréquence à moins qu’il ne s’agisse d’une question de toute urgence. Pour le musc, les réunions excessives sont le «fléau» des grandes entreprises.

Plus de texte et moins de réunions

Un avis similaire à celui de l’homme d’affaires sud-africain a la société Gitlab, qui a pris ses recommandations sur les réunions à ses politiques d’entreprise dans son manuel à distance, un guide dans lequel ils proposent des directives, des conseils et des informations utiles sur la façon de mettre en œuvre le mode tout à distance dans n’importe quelle entreprise et qu’ils postulent eux-mêmes dans leur entreprise.

«Il encourage la communication écrite pour éviter des cycles de réunions toxiques qui ne servent qu’à mettre à jour», expliquent-ils. Dans cette société de groupware la personne convoquant la réunion doit rédiger un document justifiant la nécessité de la réunion et ses objectifs, qu’il héberge dans Google Docs et partage avec le reste des participants afin qu’ils puissent le lire et ajouter des commentaires, afin que le travail soit effectué avant la réunion.

Et une fois que la réunion a eu lieu, cette même personne doit rédiger un autre document avec les résultats. De cette manière, ils assurent depuis Gitlab, l’organisateur assume une plus grande responsabilité, ce qui le décourage de tenir des réunions qui ne sont pas capitales, et le reste des participants ont une plus grande connaissance préalable des sujets à discuter, dont certains ont déjà commencé à travailler même sur le document partagé, avec lequel la réunion est beaucoup plus rapide.

Cette façon d’aborder ces rendez-vous d’affaires est également appliquée par Jack Dorsey, PDG de Twitter, qui a souligné dans votre profil de réseau social Quoi toutes vos réunions sont basées sur des documents Google que les participants lisent et commentent directement avant de commencer.

«Cette pratique laisse le temps à chacun de se connecter, nous permet de travailler à partir de nombreux endroits et passer à la pensée critique plus rapidement« , Il a souligné.