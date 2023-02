Ce que l’on sait de la saison 2 de « That ’90s Show »

Après 15 ans de la fin de la comédie populaire « Ce spectacle des années 70 »Netflix a sorti une suite aux aventures d’adolescents. « Ce spectacle des années 90 » a présenté sa première saison, qui suit la Leia Forman, la fille d’Eric et Donnaavec les amis qu’il se fait pendant ses vacances d’été.

La série a été bien accueillie. se positionner dans le Top 10 mondial de la plateforme Netflix près de trois semaines après son lancement.

Récemment, Netflix a annoncé que « That ’90s Show » serait renouvelé pour une saison 2. Tout indique qu’ils reprendront un an après les derniers événements, puisque tout a commencé à l’été 1995.

« Nous tous à That ’90s Show étions plus que ravis de la réponse chaleureuse et enthousiaste à notre première saison. Nous avons hâte de retourner à Point Place pour un autre été de rires et de surprises. Bonjour 1996 !», a déclaré le co-créateur et showrunner de la série Gregg Mettler dans un communiqué.

QUAND EST-CE QUE LA SAISON 2 DE « THAT ’90S SHOW » PREMIÈRE?

Puisque la confirmation de la saison 2 de « That ’90s Show » n’est arrivée que le vendredi 3 février, Il n’y a toujours pas de date officielle pour la première du nouvel épisode.

Cependant, considérant que, depuis l’annonce du programme jusqu’à sa première le 19 janvier 2023, il a fallu un peu plus d’un an, il est possible que la saison 2 soit diffusée début ou mi-2024.

Ozzie nous représente en attendant que Netflix donne plus de détails sur la saison 2 de « That ’90s Show » (Photo : Netflix)

COMBIEN D’ÉPISODES SERA LA SAISON 2 DE «THAT ’90S SHOW»?

Bien que la date de la saison 2 de « That ’90s Show » n’ait pas encore été définie, ce qui a été confirmé, c’est que cette le nouvel épisode sera composé de 16 épisodescontrairement aux 10 épisodes de la saison 1.

DE QUOI PARLE LA SAISON 2 DE « THAT ’90S SHOW » ?

À la fin de la première saison de » That ’90s Show « , Leia s’est retrouvée dans une position délicate avec Nate et Jay avant de partir pour Chicago. Gwen l’a empêchée de s’embrasser avec son frère aîné, tandis que Kelso lui a présenté ses excuses et lui a proposé une alternative pour faire fonctionner leur relation, avant de retourner à Chicago.

Depuis que le créateur de la série a dit « Hello 1996! », etIl est probable qu’ils reprennent l’été prochain.qui coïnciderait avec la date mentionnée. Leia retournerait chez ses grands-parents à Point Place. pour ses vacances et elle devrait parler de ce qu’elle ressent autour de Jay et Nate.