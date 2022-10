Ce que l’on sait de la saison 2 de « Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir »

La Dernier épisode de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » Il a conclu plusieurs des arcs qui ont été travaillés tout au long du premier épisode. Avec la révélation que Halbrand est sauronce sera l’un des personnages principaux du saison 2 de la série Prime Videoce qui a déjà été confirmé.

Le chapitre intitulé « Alloyed » a également dissipé tous les doutes sur L’identité de « The Stranger », un autre des grands mystères du programme. Nous avons découvert que c’est un sorcier (ou Istari), en particulier Gandalfcompte tenu de la phrase «suis ton nez« , ce qui est identique à ce que le personnage de Ian McKellen a dit dans les films de Peter Jackson.

De même, les elfes d’Eregion ont réussi à forger les Anneaux de Pouvoir en utilisant le mithril des nains et le matériau du poignard de Galadriel, qui avait pour elle une signification très importante. Ensuite, nous vous dirons tout ce que nous savons sur la saison 2 de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ».

QUAND LA SAISON 2 DE « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LES ANNEAUX DE POUVOIR » SERA-T-ELLE PREMIÈRE ?

Bien que toujours il n’y a pas de date de sortie fixeon estime que la saison 2 de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » Il sera lancé début à mi 2024. Le 3 octobre, ils ont commencé le processus de production au Royaume-Uni.

Alors que le premier épisode a été filmé pendant 18 mois en Nouvelle-Zélande et la saison 2 aura aussi 8 épisodesla première en 2024 est la date la plus raisonnable.

De plus, le directeur d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a assuré qu’ils ne voulaient pas perdre la qualité qui a eu la première saison.

« Nous voulons le temps le plus court possible entre les saisonsmais nous voulons aussi garder la barre haute. Alors ça prendra le temps qu’il faudraSoit. Il y a eu une certaine urgence à agir rapidement. nous allons vite», a-t-il expliqué dans une interview à «Variété”

DE QUOI SERA LA SAISON 2 DE « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LES ANNEAUX DU POUVOIR » ?

Les showrunners de la série, JD Payne et Patrick McKay ont confirmé dans une interview à « The Hollywood Reporter » que La deuxième saison de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » sera plus attachée à la littérature de Tolkien. Cela contraste avec le premier opus, qui a pris plusieurs licences à la fois en caractères canoniques, et avec la création de quelques nouvelles.

Il parait, le nouvel objectif de la deuxième saison commencera à être Saurondont l’identité a déjà été révélée.

« Sauron peut maintenant n’être que Sauron. Comme Tony Soprano ou Walter White. Il est mauvais, mais c’est un mal complexeMcKay a expliqué.

Sauron/Halbrand se rend au Mordor à la fin de l’épisode 8 de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » (Photo : Amazon Studios)

Donc, si nous nous basons sur le travail de Tolkien et considérant que cinq saisons sont prévuesle deuxième volet de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » traitera de Le travail de Sauron dans la construction du Mordor et monter au pouvoir. Nous verrons probablement comment la forteresse du Seigneur des Ténèbres, connue sous le nom Barad-dûr et la prise de contrôle d’Adar par les orcs.

D’un autre côté, Celebrimbor forgera le reste des anneaux de pouvoir, dont Sauron voudra la possession, déclenchant une guerre. Les showrunners ont également confirmé que il y aura une bataille qui durera deux épisodes.

Pendant ce temps, à Númenor, après la mort du roi, la position de Míriel est susceptible d’être perdue et L’ambition de Pharazôn l’a conquisprendre possession du trône.

QUELS PERSONNAGES SERONT DE RETOUR POUR LA SAISON 2 DE « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LES ANNEAUX DU POUVOIR » ?

Vu la fin du premier opus, saison 2 de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » ramènera la plupart des personnages qui sont déjà apparus.

Morfydd Clark comme Galadriel

Charlie Vickers comme Halbrand/Sauron

Robert Aramayo comme Elrond

Daniel Weyman comme « L’étranger »/Gandalf

Markella Kavenagh comme Elanor « Nori » Brandyfoot

Benjamin Walker comme Gil-galad

Lloyd Owen comme Elendil

Cynthia Addai-Robinson comme Miriel

D’autres personnages de Númenor et des Southlands sont également ajoutés à cette liste. Cependant, Lenny Henry ne reviendra pas, car Sadoc Burrows est mort dans l’épisode 8.

Galadriel et Celebrimbor doivent protéger les nouveaux anneaux de la deuxième saison de « Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir » (Photo : Amazon Studios)

QUELS SERONT LES NOUVEAUX PERSONNAGES DE LA SAISON 2 DE « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LES ANNEAUX DU POUVOIR » ?

La deuxième saison de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » sera diffusée sur les écrans de nouveaux personnages qui sont un classique dans les livresoui L’un d’eux est Cirdantel que rapporté par « The Hollywood Reporter ».

Il s’agit d’un elfe important qui a été omis jusqu’à présent, connu sous le nom de « The Shipwright » et l’un des plus anciens qui vivent en Terre du Milieu. Círdan sera l’un des porteurs des Anneaux de Pouvoir forgé par Celebrimbor, spécifiquement à partir Naryal’anneau de pierre rouge.