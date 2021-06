Ce que Loki donne le coup d’envoi au multivers de la folie pour la phase 4 du MCU

Depuis des mois maintenant, les fans de MCU attendent avec impatience le multivers teasé dans Docteur étrange 2titre de . Il a été largement supposé que Wanda le déclencherait dans Disney + WandaVision et le docteur Strange devra nettoyer ses dégâts. Et bien qu’elle ne l’ait pas fait, le générique de fin de la finale donnait l’impression qu’elle allait le lancer dans le futur. Mais de manière assez inattendue, le deuxième épisode de Loki nous a apporté le magnifique spectacle de la création du multivers ! J’espère que vous avez de nombreuses questions brûlantes comme comment Wanda prend en compte le chaos qui s’annonce, pourquoi Lady Loki a bombardé la timeline sacrée, et surtout, que se passe-t-il vraiment parce que nous avons peut-être les réponses à vos questions. Avertissement : Spoilers ci-dessous si vous n’êtes pas au courant du dernier épisode de Loki encore.

Au lieu de traîner le complot de révéler l’identité de l’entité crapuleuse dans le manteau tuant des agents de TVA, Loki a plutôt choisi de laisser tomber le voile dans son deuxième épisode lui-même. Il a été révélé que la variante Loki n’est pas seulement un dieu de la malveillance habillé différemment ou amélioré, mais lui sous sa forme féminine. Elle avait tué des agents de TVA et volé leurs charges de réinitialisation afin de pouvoir tous les faire exploser pour bombarder la chronologie sacrée à divers moments en même temps, rendant impossible pour TVA de les terminer tous à temps.

Oui, le Multivers vient de naître.

Ainsi, alors que l’arrivée de Lady Loki était attendue, sa création du multivers était pas. Nous étions tellement sûrs que Wanda, avec ses nouveaux pouvoirs et une psyché toujours déséquilibrée, serait celle qui ferait les honneurs. Cela signifie-t-il qu’elle ne contribue en aucune manière à provoquer la folie multiversale dans Docteur étrange 2?

Alors, Wanda ne sera pas à l’origine du multivers ?

La réponse semble être un grand « Non ». Mais cela ne veut pas dire qu’elle ne sera pas la raison pour laquelle cela devient totalement incontrôlable. Au bout du WandaVision, nous avons vu Wanda traverser le Darkhold sous sa forme astrale lorsqu’elle entend ses jumeaux, qui ont apparemment été effacés de l’existence lorsque l’Hex s’est effondré. Peut-être qu’un pouvoir plus grand et plus méchant manipule Wanda ou ces voix étaient vraiment celles de Billy et Tommy. Quoi qu’il en soit, Wanda va déchirer l’univers qui s’est maintenant divisé en plusieurs chronologies à la recherche de ses enfants tandis que le Sorcier Suprême essaiera de recoudre ses parties dispersées.

Elle était déjà plus puissante que le reste des Avengers et maintenant, en tant que sorcière écarlate, ses pouvoirs seront probablement trop importants pour que le docteur Strange puisse les gérer et les maîtriser tout seul. Si les multiples fuites sur Spider-Man : Pas de chemin à la maison sont vrais, peut-être que la raison pour laquelle Strange ne sera pas en mesure de maîtriser le multivers au moment où les événements du film se déroulent sont les tentatives continues de Wanda de déchirer l’univers pour récupérer ses enfants.

Pourquoi Lady Loki a-t-elle bombardé la Timeline Sacrée ?

Bien qu’il faudra un certain temps avant que le motif derrière les actions de Lady Loki ne soit révélé, il a été établi qu’il ne concerne aucune version de Loki. Nous pensons que lorsque Lady Loki a dit à Loki que quoi qu’elle fasse « ce n’est pas à propos de vous », elle ne le faisait pas simplement remarquer, mais chaque itération du prince asgardien, y compris elle-même, ce qui signifie qu’elle n’a pas simplement déclenché le multivers pour ses propres raisons égoïstes. Elle a un but plus grand.

Hors théorie ? Les Time-Keepers ne sont pas les héros, en fait, ils n’existent même plus.

Compte tenu de l’histoire de MCU en ce qui concerne les organisations louches se faisant passer pour les gentils, notre théorie est que les gardiens du temps ne sont pas vraiment les protecteurs de la chronologie sacrée mais la manipulent à leur propre profit. Peut-être que les « échéanciers des branches » qu’ils ont étouffés auraient en fait mis fin à leur règne ou révélé leurs sinistres plans ? En fait, nous pensons que les trois anciens Gardiens du Temps ont cessé d’exister il y a longtemps et que maintenant la TVA est dirigée par une entité plus grande et maléfique, peut-être Kang le Conquérant.

Et contrairement aux bandes dessinées, Lady Loki n’est pas la méchante ici – la chanson de 1984 de Bonnie Tyler « Holding Out for a Hero » jouée alors qu’elle tuait des agents de TVA ne peut pas être une coïncidence. Elle a eu l’expérience directe de la ruse et des plans diaboliques de ces soi-disant conservateurs de la chronologie originale. Alors que l’agent de TVA qu’elle avait capturé a déjà révélé l’emplacement des Time-Keepers, il est possible qu’une grande partie des travailleurs de TVA et Lady Loki ignorent que les trois êtres anciens ne sont plus aux commandes.

De plus, Lady Loki n’a pas simplement bombardé au hasard la chronologie sacrée, mais a choisi certains moments où elle souhaite que des événements « inattendus » se produisent. Bien sûr, l’avantage supplémentaire de ses actions signifie que la majorité des agents de TVA, y compris la juge Ravonna Renslayer (qui est d’ailleurs impliquée de manière romantique avec Kang le conquérant dans les bandes dessinées), seront occupés à essayer de réinitialiser la chronologie et d’arrêter les différentes chronologies. de se ramifier au-delà d’un point où ils ne peuvent pas être effacés. Cela permettra à Lady Loki d’attaquer facilement le siège de l’autorité Time Variance ou partout où se cachent les Time-Keepers ou quiconque dirige réellement la TVA. Mais il est évident que les différentes années et lieux qu’elle a choisis pour les calendriers de la branche, comme 2031 Vormir, 1382 Ego (le vrai père de Star-Lord) et 2004 Asgard, font partie intégrante de tout ce qu’elle planifie.

Tout ce qui est certain pour l’instant, c’est que Lady Loki vient de déclencher le chaos destiné / rumeur à avoir lieu dans Docteur Strange dans le multivers de la folie et Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Et qui sait, peut-être qu’elle vient de créer les X-Men ? Si seulement Hulk pouvait voir cette version de Loki maintenant… celle-ci n’est pas le « dieu chétif » qu’il a matraqué comme un sac de pommes de terre, celle-ci a transformé l’univers cinématographique Marvel en la toile complexe du multivers !

Le dernier épisode de Loki est actuellement diffusé sur Disney + avec des épisodes hebdomadaires faisant leurs débuts sur le streamer tous les mercredis.

