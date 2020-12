Ce que Dolly Parton pensait de l’impression «  SNL  »

Sur un épisode récent de Saturday Night Live, un membre de la distribution a tracé son impression Dolly Parton. Qu’est-ce que la chanteuse de «Jolene» a pensé d’elle-même SNL parodie?

Un membre de la distribution de « SNL » 2020 parodie des chansons de Dolly Parton dans « Weekend Update »

Melissa Villaseñor dans le rôle de Dolly Parton et ancre Colin Jost lors du «Weekend Update» sur Saturday Night Live Épisode 1793, animé par Timothée Chalamet, le 12 décembre 2020 | Banque de photos Will Heath / NBC / NBCU via Getty Images

Saturday Night Live l’acteur Melissa Villaseñor a rejoint «Weekend Update» ce week-end dernier, lors de l’épisode animé par l’acteur Timothée Chalamet.

Colin Jost, co-animateur de «Update», a présenté Villaseñor comme elle-même, soi-disant pour discuter de ses «albums de Noël» préférés.

Cependant, le SNL joueur est sorti habillé exactement comme Parton – ce que Jost a immédiatement noté.

« Non, c’est ma tenue spéciale de Noël, » répondit Villaseñor.

« Je demande juste, parce que vous essayez d’avoir votre impression Dolly Parton sur la série depuis un certain temps maintenant, » lui dit Jost.

Villaseñor a assuré son camarade Saturday Night Live membre de la distribution qu’elle venait de visiter « Weekend Update » « pour chanter des chansons de Noël. »

Elle a commencé avec «Holly Jolly Christmas» – dans une impression de Parton. Villaseñor a suivi cette chanson avec « Jingle Bells » – mais, sur l’air d’une des chansons à succès de Parton, « Jolene ».

« Melissa, si vous voulez faire des chansons de Dolly, soyez juste avec moi », a déclaré Jost à Villaseñor.

Finalement, le SNL membre de la distribution a reconnu sa part.

«OK, très bien, ouais. Newsflash: Je veux être Dolly. Qui pas? Elle est la plus cool », a déclaré le comédien à Jost. «C’est une grande chanteuse, elle écrit ses propres chansons, elle a donné un million de dollars pour le vaccin.»

Villaseñor a également mentionné le récent reportage sur Parton sauvant un enfant qui a failli être renversé par une voiture.

Comment Parton a-t-il réagi à l’impression «Saturday Night Live» sur Twitter?

Dolly Parton lors d’une conférence de presse à l’InterContinental Sydney le 10 novembre 2011 | Brendon Thorne / Getty Images

Villaseñor a terminé son impression sur « Weekend Update » en chantant son « hymne préféré » de la messe de Noël. le Saturday Night Live membre de la distribution a commencé à crier «9 to 5», l’une des chansons les plus célèbres de Parton.

Jamais la célébrité à l’amiable, la chanteuse country a tweeté sa réaction à la SNL imitation.

«J’étais flatté», a révélé Parton sur Twitter, « Et je n’ai jamais regardé et sonné aussi bien! »

Parton a sauvé la vie d’un enfant sur le tournage de son nouveau film de Noël Netflix

Dans Le Noël de Dolly Parton sur la place, le nouveau film Netflix, Parton joue un ange, aux côtés de Talia Hill, 9 ans. Hill a récemment raconté à Inside Edition, à propos des actions angéliques du chanteur «9 to 5» sur le plateau.

«Nous étions sur le plateau et j’étais à la station de chocolat chaud, et ils ont dit:« Revenez à vos positions de départ »», a expliqué le jeune acteur. «Donc, il y a un véhicule en mouvement, et je marchais, et quelqu’un m’a attrapé et m’a tiré en arrière – et c’était Dolly Parton.

«Eh bien, je suis un ange, tu sais», a plaisanté Parton à sa co-star.

«J’étais sous le choc, elle m’a serré dans ses bras et m’a secoué et a dit: ‘Je t’ai sauvé la vie!’», A raconté Hill.