Ce qu’Apple présentera lors de l’événement du 20 avril

Après les avancées apportées par l’assistant vocal Siri ces derniers jours, à ces heures Pomme a confirmé la date de sa prochaine événement de présentation de nouveaux produits en préparation: mardi 20 avril. L’invitation a été envoyée aux membres de la presse et publiée sur les canaux sociaux du groupe, tandis que l’événement lui-même sera appelé À ressort. En raison des restrictions de voyage imposées par la pandémie, la présentation des nouveaux produits se fera en ligne mais sera diffusée comme d’habitude depuis Apple Park et pourra être suivie gratuitement en streaming depuis le site internet de la société et Youtube.

Certains observateurs sont à la recherche d’indices qui révèlent ce qui sera présenté lors de l’événement en fonction du nom: le mot Spring signifie en fait à la fois printemps et printemps, et le titre peut donc faire référence à la fois à un tas de nouveautés pour la saison en cours, et à des nouveautés avec des mécanismes de printemps intégrés , tel qu’un nouvelle version de l’Apple Pencil. Compte tenu de la période de l’année et des rumeurs qui se sont accumulées ces derniers mois, il est cependant plus facile d’imaginer à quoi s’attendre de l’événement qui aura lieu la semaine prochaine.

Nouveaux iPad en route

Les plus populaires pour une annonce sont les nouveaux iPad. Les variantes iPad Pro sont attendus dans de nouvelles versions avec le même Processeur M1 sous-tendant les Mac qui ont fait leurs débuts l’année dernière; devrait toujours avoir des écrans de 11 et 12,9 pouces, mais la plus grande et la plus chère des deux variantes pourrait se vanter d’un écran fait avec Technologie mini LED. A ceux-ci pourrait s’ajouter une mise à jour attendue de ipad mini, avec un écran de 8,5 pouces, légèrement plus grand que le prédécesseur sorti maintenant en 2019.

En attente des AirTags

Attendu par les observateurs sont également les AirTags, La version des appareils d’Apple pour suivre les objets et éviter de les perdre dans la maison. On sait que les localisateurs seront basés sur des émetteurs bluetooth et ultra-large bande compatibles avec les dernières versions d’iPhone et d’iPad, qui grâce à la réalité augmentée pourront les afficher avec précision à l’intérieur d’une pièce même s’ils sont cachés entre les coussins du canapé. ou dans un tiroir. On en parle depuis longtemps, et le 20 avril pourrait être la date des débuts.

Mac dans le pipeline

Moins clair est le sort des ordinateurs du Ligne Mac. Après passer aux processeurs M1 déjà réalisé sur MacBook Pro et MacBook Air, la maison Cupertino prévoit également de mettre à jour les iMac et iMac Pro. Pour les observateurs, les nouveaux appareils pourraient apparaître sur scène dès la semaine prochaine, ainsi qu’être annoncés plus tard, avec de nouvelles itérations des MacBook Pro et MacBook Air sont attendus plus tard dans l’année.

Comment suivre le live

Parmi les autres appareils racontés par les rumeurs des derniers mois, une nouvelle version du Écouteurs AirPods et un nouveau Apple TV axé sur le jeu, grâce à un nouveau processeur, une télécommande renouvelée et la possibilité de lire du contenu avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bref, les produits ne manquent pas pour les débuts: pour savoir lesquels seront réellement annoncés, le rendez-vous est à 19h avec la diffusion en direct sur le site Apple et sur 45secondes.fr.

