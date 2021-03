Ce panneau solaire spatial peut envoyer de l’énergie à la Terre avec des micro-ondes

L’énergie solaire est l’une des voies à suivre avec le plus de persévérance pour réduire l’impact de la consommation de combustibles fossiles sur Terre. Alors que de nombreux scientifiques travaillent sur la façon de rendre ces technologies plus efficaces, les techniciens du Pentagone ils ont décidé de prendre une autre voie: déplacer des panneaux solaires dans l’espace et laissez-les y rassembler de l’énergie, pour plus tard l’envoyer sur notre planète sous forme de micro-ondes. Le système est en cours d’élaboration depuis des années, mais maintenant, CNN a rapporté, entre autres, qu’il a été testé avec succès.

L’expérience

Pour être précis, le panneau solaire testé ces derniers mois a été expédié dans l’espace en mai de l’année dernière à bord d’un drone sans pilote. Depuis lors, l’appareil est resté en orbite autour de la Terre, accomplissant un tour complet de la planète toutes les 9 heures. Quant à savoir pourquoi les scientifiques ont décidé d’envoyer le panneau particulier dans l’espace plutôt que de le garder au sol, c’est une question de physique: l’atmosphère terrestre. protège la plupart des rayons émis par le soleil. Cet effet protège la vie elle-même sur la planète, mais en même temps réduit considérablement la quantité d’énergie qui peut être récoltée à partir de cette source.

Pourquoi un panneau solaire dans l’espace

Un panneau solaire spatial peut au contraire être investi par toute la puissance de notre étoile la plus proche, puis le transformer en énergie qui peut être envoyée à la planète sous une autre forme. Les scientifiques ont choisi le four micro onde pour leur capacité à se concentrer en un seul point et à surmonter la barrière de l’atmosphère indemne sans trop d’énergie, puis à se convertir en électricité utile. Le panneau solaire testé a de très petites dimensions – on parle d’env. 30 centimètres carrés, un peu plus qu’une boîte à pizza – et est capable de collecter de l’énergie transmissible pour 10 wattsce qui est suffisant pour faire fonctionner un ordinateur portable.

L’avenir

Les scientifiques du Pentagone n’ont pas encore testé de nombreux aspects du système: la récolte d’énergie a été un succès, mais le développement du système de transmission, bien que testé sur le terrain, doit encore être testé dans l’espace. Après cela, vous pouvez penser à augmenter la surface de ces panneaux pour les rendre capables d’amasser encore plus d’énergie, et enfin de les envoyer sur une orbite géostationnaire pour les synchroniser avec la rotation de la Terre et les déplacer plus près du soleil.

Les usages

Même une fois les études sur la technologie terminées, il est peu probable que ces panneaux deviennent une source principale d’énergie pour la planète. L’avantage est plutôt que la technologie de transmission est directionnel: les micro-ondes peuvent être expédié partout sur la planète a une antenne de réception, ce qui rend le système particulièrement adapté en cas de catastrophe naturelle ou des interruptions de la distribution normale du courant électrique.

