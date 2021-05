Ce n’est pas vous: avec la pandémie et le télétravail, les réunions ont explosé (et oui, beaucoup auraient pu être un e-mail)

Un grand nombre de ces réunions en face à face informelles qui ont eu lieu dans les bureaux ont disparu avec la pandémie et la recommandation de télétravail chaque fois que possible. L’une des conséquences de ceci est que les réunions se sont multipliées (notamment par visioconférence).

Ces réunions sont également plus courtes, ce qui peut être le signe de deux tendances, peut-être diamétralement opposées: qu’ils ont appris à rendre les réunions plus courtes, plus directes et plus efficaces et que, peut-être, les réunions sont abusées alors que beaucoup d’entre elles pourraient être résolues par courrier électronique. .

Ouais nous nous réunissons plus

L’une des études qui confirme cette augmentation des rencontres est celle intitulée «Collaboration pendant le coronavirus: l’impact du COVID-19 sur la nature du travail» de la Harvard Business School.

Pour réaliser cette étude, nous avons examiné les courriels et les invitations à des réunions de plus de trois millions d’employés dans plus de 21 000 entreprises à travers le monde, réparties dans 16 pays. Les données qu’ils utilisaient provenaient «d’un fournisseur de services de technologie de l’information qui octroie des licences de solutions de communications numériques à des organisations du monde entier».

Ces métadonnées indiquer le comportement réel des employés dans les organisations et ne proviennent pas d’enquêtes, de sorte que les auteurs de l’étude assurent qu’il s’agit de données plus fiables et non basées sur des sentiments et des opinions.

L’analyse de ces données montre que, en effet, les confinements impliquaient augmentation des courriels échangés et des réunions tenues. Les augmentations les plus frappantes concernent le nombre de réunions (12,9% de plus) et le nombre de participants (13,5% de plus).

Pour analyser les changements de comportement des travailleurs, l’étude compare les données des réunions et des e-mails pendant les périodes de verrouillage avec les données des huit semaines avant et huit semaines après la fin du verrouillage.

Moins de temps de réunion

Cependant, cette analyse montre que même si nous nous rencontrons davantage, la durée moyenne des réunions a été réduite de 20,1%. En d’autres termes, nous consacrons 11,5% de moins de notre temps à ces réunions.

Dans les villes européennes comme Bruxelles, Oslo et Zurich, la durée des réunions a été considérablement raccourcie. En fait, c’est une tendance qui s’est maintenue au cours du mois suivant le début du lock-out. Pendant ce temps, dans les villes américaines de Chicago, New York et Washington DC, la durée des réunions a moins diminué.

L’étude a également révélé que les gens travaillaient davantage à domicile. Une conclusion qui est tirée du nombre d’heures entre le premier et le dernier e-mail envoyé ou une rencontre avec une personne en une journée. En moyenne, la durée de la journée de travail a augmenté de 48,5 minutes.

Trois réunions par jour

Une autre enquête, cette fois menée par Twingate auprès d’un millier d’employés, a également révélé que près de la moitié d’entre eux (45%) étaient présents plus de réunions pendant la pandémie que lorsque vous travaillez au bureau. En moyenne, chaque employé a environ trois réunions par jour, ce qui se fait généralement par appel vidéo.





Selon cette enquête, les employés sont passés de sept heures d’appels par semaine à doubler ce montant à 15 appels par semaine.

La fatigue avant tant de rencontres

L’augmentation de ces rencontres, tant en face-à-face que par visioconférence, conduit de nombreuses entreprises à prendre différentes mesures pour le bien-être des salariés, comme des journées sans rendez-vous.

Comme l’a affirmé une étude du MIT Sloan l’été dernier auprès de 150 employés de divers secteurs aux États-Unis et en Europe, la grande majorité des travailleurs fatigué et épuisé pendant et après vos réunions virtuelles, plus que lors de réunions en face à face.

Quelque chose qui contribue également à nous rendre plus stressés, comme l’ont confirmé des recherches récentes.

Les entreprises qui développent des solutions de visioconférence réalisent des améliorations dans vos applications afin de réduire cette sensation de fatigue.

Pour comprendre pourquoi cette fatigue Zoom se produit, Jeremy Bailenson, directeur fondateur du Stanford Virtual Human Interaction Laboratory (VHIL), a publié une étude dans laquelle il identifie quatre conséquences de conversations vidéo prolongées qui contribuent à cette sensation de fatigue. .

Pourquoi sommes-nous fatigués de tant de réunions virtuelles? De la quantité excessive de contact visuel étroit, qui est très intense dans les appels vidéo; pour nous regarder constamment pendant les chats vidéo en temps réel; parce que les chats vidéo réduisent considérablement notre mobilité habituelle; et parce que la charge cognitive est beaucoup plus élevée dans les chats vidéo.