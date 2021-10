Ce n’est pas Logan ou Marvel’s X-Men : le film le mieux noté de Hugh Jackman

Les carrières des acteurs finissent souvent par se définir par un travail. Peu importe combien de papiers j’ai Marc Hamill, sera toujours Luke Skywalker. Peu importe combien d’emplois vous avez eu Robert Downey Jr.Ils l’associeront à jamais à Iron Man. Parfois, le rêve de tout artiste peut être de laisser un héritage lié à une franchise ou à une saga. Dans le cas d Hugh Jackman il s’agit de X Men et Carcajou.

L’acteur australien a 53 ans aujourd’hui, avec une carrière pleine de bons emplois. Cette année, Photos de Warner Bros. l’avait comme protagoniste d’une de ses sorties, Réminiscence, où il jouait un homme capable d’enquêter sur les souvenirs de n’importe qui à travers une machine. Avec une teinte police noire, il a été lancé à la mi-août et avec un budget estimé à 55 millions de dollars, il n’en a récolté que 15.

Jackman Il a plus de 60 titres dans sa carrière d’acteur. Certains rêvent encore de le revoir comme Carcajou, dans le Univers cinématographique Marvel (MCU). Logan Il était considéré comme l’un des meilleurs films du monde des super-héros. Cependant, pour les critiques, il existe d’autres œuvres qui se démarquent au-dessus de ce film réalisé par James mangold. Quoi qu’il en soit, il est juste de dire que tant dans Métacritique, comme dans IMDb et en Tomates pourries occupe une place sur le podium (mais ne mène à aucun).

Selon la presse spécialisée, Mauvaise éducation, de 2019, est le meilleur emploi dans la carrière de Hugh Jackman, et mène le classement des Tomates pourries et Métacritique. L’histoire est centrée sur une école de New York dans laquelle ses employés font l’objet d’une enquête pour l’un des cas de détournement de fonds les plus importants de l’histoire américaine. Ray Romano et Allison Janney ils accompagnent l’Australien dans ce casting.

Le curieux classement IMDb

Alors que Métacritique et Tomates pourries ont un classement similaire des films de Hugh Jackman, au IMDb n’apparaît que Logan et avec un score inférieur à celui des sites mentionnés. En réalité, Mauvaise éducation est très loin sur la liste, plus d’un point différent des films qui occupent la deuxième place du classement, où la production dirigée par James mangold et nominé pour oscar pour votre scénario.

Les autres films sont-ils présentés dans IMDb? Pour les utilisateurs de la page, la deuxième meilleure bande dans la course des Jackman il est Les prisonniers, film réalisé par Denis Villeneuve et s’est concentré sur la disparition de la fille de Keller (Jackman) et un de ses amis. Le meilleur film critique de cette liste est Le prestige, de Christophe Nolan, où deux magiciens de la fin du XIXe siècle se disputent la création de la meilleure illusion.

