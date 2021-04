Ce masque protège du smog et du Covid et communique la qualité de l’air au smartphone

Filtre le smog, mais aussi les gouttelettes et les aérosols qui peuvent être vecteurs de virus et de bactéries; Suite, communique en permanence avec le smartphone pour communiquer les paramètres sur l’air qui entoure ceux qui l’utilisent. Il s’appelle Masque Urbain Narvalo Actif et c’est un masque anti-smog FFP3 qui parle italien, d’une startup née à son tour d’une succursale de l’école polytechnique de Milan. Le gadget se prépare à arriver sur le marché dans sa variante la plus sophistiquée, qui est proposée aux sportifs et à ceux qui fréquentent plus souvent l’environnement de la ville.

Le Narvalo Urban Mask est en fait un produit déjà sur le marché et déjà disponible de nos jours: c’est un Masque FFP3 avec couche de charbon actif supplémentaire et une valve d’expiration qui peut être équipée d’une barrière anti-Covid. En fait, le gadget est né en 2019 par la startup Narvalo en tant que produit anti-smog, mais en période de pandémie il s’est bien adapté aux besoins de ceux qui souhaitent voyager à l’abri du risque de contagion: le masque filtre naturellement les gouttelettes et les aérosols qui peuvent devenir porteurs du virus, et grâce au capuchon optionnel, il peut également être utilisé pour protéger les autres de ses propres émissions – conformément à la réglementation en vigueur.

Ce que la startup a présenté ces dernières semaines est le Version active de son produit, qui est une édition spéciale du masque équipé d’un vanne électronique avec ventilateur d’extraction intelligent. Le composant permet à Narvalo Urban Mask Active de faciliter l’échange d’air en correspondance du nez et de la bouche, mais pas seulement: les capteurs incluant les données température et humidité dans l’image, le rythme respiratoire et de nombreux autres paramètres. Tout est communiqué au smartphone via Bluetooth, à une application qui peut calculer le gain dans l’utilisation du masque en termes de qualité de l’air respiré. En fusionnant les données de fréquence respiratoire avec la position GPS enregistrée par le téléphone, l’application devient également utile en complément de suivre une activité sportive d’utilisateurs.

Si la version initiale du masque est déjà disponible, vous devrez attendre la variante Active avec ventilateur et capteurs en communication avec le smartphone. Sa réalisation est liée à une campagne d’autofinancement sur Kickstarter qui a pourtant déjà dépassé son objectif. Les livraisons sont prévues pour juillet 2021, et pour ceux qui cotisent immédiatement le prix est fixé à 149 euros. Pour ceux qui attendent l’arrivée dans la boutique numérique de la startup, le coût sera au lieu de 249 euros.

