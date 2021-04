Ce jeu de résurrection de Ghosts ‘n Goblins arrive sur PS4

Il s’avère que la période d’exclusivité de Ghosts ‘n Goblins Resurrection sur Nintendo Switch a été de très courte durée car le jeu a maintenant été confirmé pour PlayStation 4. Une nouvelle bande-annonce ci-dessus confirme le port, mais ne va pas jusqu’à révéler un date de sortie. Les images partagent les séquences de jeu typiques aux côtés de citations positives de divers points de vente, bien que nous ayons eu l’impression que cette expérience brutalement difficile a eu un accueil très mitigé. Néanmoins, nous verrons par nous-mêmes quand il arrivera sur PS4, et les propriétaires de PS5 peuvent également le faire via la rétrocompatibilité.

Lorsque Ghosts ‘n Goblins Resurrection est arrivé sur la console hybride de Nintendo en février, nos copains de Nintendo Life semblaient apprécier l’entreprise masochiste. « Si vous vivez pour le défi, endurcissez-vous, enfilez cette armure mentale et reprenez le flambeau comme une lance. Si vous y consacrez du temps et des efforts, Ghosts ‘n Goblins Resurrection vous permettra de récolter le plus précieux des accomplissements de jeu. : le prestige de la victoire. » Peut-être que c’est plutôt bon après tout?

Avez-vous attendu un portage PS4 de Ghosts ‘n Goblins Resurrection? Soyez bon dans les commentaires ci-dessous.