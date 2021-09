Ce fut le retour d’Alba Flores en Nairobi à La Casa de Papel

Dernière saison de Le vol d’argent a laissé ses partisans la bouche ouverte. Et c’est que l’un des personnages les plus aimés de la série de Netflix, Nairobi, a été brutalement touché à la tête par le redoutable Gandie. Le rôle joué par Alba Flores semblait avoir une fin définitive et il avait déjà été confirmé qu’il ne reviendrait plus à la fiction créée par Alex Pina et dirigé par Jésus Colmenar.







En fait, dans le spécial Netflix La maison de papier : le phénomène, ses créateurs ont montré la mis à la porte du personnage. L’actrice avait alors déclaré : « Ils disent que lorsque vous allez mourir, la vie vous dépasse. Et bien, il m’arrive la même chose avec le personnage”. Une fois le tournage terminé pour elle, ses collègues l’ont applaudie, lui ont tendu un bouquet de fleurs et l’ont embrassée avec beaucoup d’affection.

La petite-fille de Lola Flores avait déjà travaillé avec succès avec la même équipe technique il y a des années Vis à vis, auquel il a également participé Najwa Nimri, désormais reconnue pour son rôle d’inspectrice Alicia Sierra. Ses derniers mots sur le plateau ont été à travers les larmes : « Avec certaines personnes dans cette équipe, cela fait de nombreuses années. Et je tiens à vous remercier pour tout ce que j’ai appris avec vous. J’ai grandi ici en tant qu’actrice comme je ne l’avais jamais pensé, et en tant que personne aussi. J’espère que je dois rouler 16 mille fois de plus avec toi”.







Et c’est ainsi : pour la première partie de la cinquième et dernière saison de la série, l’actrice est passée au tournage en Madrid. Dans le documentaire La Maison du Papier : De Tokyo à Berlin, Alba Flores a révélé : «Je me voyais très loin du personnage. J’attendais qu’ils viennent faire leur magie du costume et du maquillage”. Pendant qu’ils la préparaient avec sa coiffure dans les vestiaires, elle a été encouragée à demander à sa grande amie Ursula Corberó Certains spoilers de la série. Au croisement, il lui a demandé si son personnage était vraiment mort et de quelle manière. « Je meurs dans le prochain chapitre, je m’éclate« , a déclaré l’actrice de Tokyo.

Une fois prête à commencer la scène, déjà prête dans la peau de Nairobi, elle a assuré : «je continue de penser que une mort dans le temps est une victoire. Les personnages ont un voyage et n’ont pas à les étirer davantage. je pense qu’il vaut mieux les finir avec plaisir”. Et il conclut : « Comme c’est bien qu’ils aient écrit qu’à la fin ce qui comptait pour elle c’était de vivre quelque chose de réel avec les gens”.