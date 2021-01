Ce à quoi la gymnaste de l’UCLA Nia Dennis pensait lors de sa routine spectaculaire

La gymnaste de l’UCLA Nia Dennis a laissé des millions de personnes avec un pur sentiment de joie après avoir vu sa routine virale au sol mise en musique par des artistes noirs lors d’un concours Pac-12 la semaine dernière.

Maintenant qu’elle a eu près d’une semaine pour l’admettre, la senior des Bruins peut comprendre ce sentiment.

« Oh, mon Dieu, cette semaine a été tellement folle, tellement folle », a déclaré Dennis aujourd’hui vendredi. « Je suis juste submergé d’amour et de joie, et tant de messages positifs et tant d’ondes positives. Je suis tellement reconnaissant. »

La routine électrique de Dennis sur la musique de Kendrick Lamar, Beyoncé, Tupac et Missy Elliott lui a valu un score de 9,95 de la part des juges lors d’une rencontre le 23 janvier contre Arizona State et un 10 de tout le monde, d’Elliott elle-même à l’ancienne première dame. Michelle obama.

La gymnaste de l’UCLA Nia Dennis a livré une routine de farine à couper le souffle lors d’une rencontre contre Arizona State qui a suscité des applaudissements dans le monde entier. Keith Birmingham / Groupe MediaNews via

Elle a également partagé tout ce qui lui passait par la tête alors qu’elle mettait fin à la routine à couper le souffle.

« Je pense à tellement de choses différentes à un rythme si rapide », a déclaré le joueur de 21 ans. « Je pense à mes repères mentaux pour mes compétences en gymnastique, je me souviens de sourire et de m’amuser, je me moque aussi de mes coéquipiers, je me moque des blagues, je danse avec mes entraîneurs. C’est tellement amusant de un moment que je vis juste dans l’instant. «

Sa performance en flèche devant un gymnase vide lors de l’ouverture de la saison des Bruins lui a valu les honneurs de Spécialiste de la semaine Pac-12 plus tôt cette semaine, mais son impact s’est fait sentir presque immédiatement après sa publication sur Twitter par UCLA Gymnastics, où il a été vu plus de 10 millions de fois.

« Voici à quoi ressemble #blackexcellence. @DennisNia recommence! » UCLA Gymnastics a écrit.

« Honnêtement, je me suis rendu compte à peu près 20 minutes après sa publication, après la publication de cette vidéo, et juste la quantité d’amour que cette vidéo recevait et si rapidement », a déclaré Dennis. « J’étais tellement époustouflé, et je suis tellement honoré et reconnaissant. »

La routine, qui a duré un peu plus d’une minute et demie, a montré les mouvements de danse cinétique de Dennis, son sourire étincelant et ses prouesses gymniques dans l’air, le tout dans un mélange de musique d’artistes noirs.

«Snappin», a commenté Elliott sur le tweet de UCLA Gymnastics avec un emoji de feu.

Cela a même mérité les éloges d’un homme qui a vu d’innombrables performances de Dennis au fil des ans, y compris la routine virale à haute énergie de l’année dernière à Beyoncé. L’aîné de Columbus, Ohio, a voulu dire la routine en hommage à son père, Casey, qui a été un soutien infatigable de sa carrière avec sa mère, Deetra.

« Je suis une fille à papa, je l’admire tellement », a déclaré Dennis dans une interview avec le présentateur de « NBC Nightly News » Lester Holt. « Je voulais vraiment le crier et lui rendre un petit hommage. »

Dennis a également dédié la routine exubérante à son père, qui a été l’un de ses plus grands partisans. Keith Birmingham / Groupe MediaNews via

« Les mots ne peuvent même pas décrire à quel point je suis fier d’elle », a déclaré Casey Dennis. « Je pense que j’étais tout aussi impressionnée que le reste du monde. Il y a un aspect de la performance qui a touché tout le monde. Voir cet impact est tout simplement génial. »

La routine triomphante a également eu lieu sept mois après que Dennis ait subi une opération à l’épaule. Elle a dit que la mise au point de la routine était «un effort d’équipe».

«Nous venons de donner vie à cette vision», a-t-elle déclaré.

Elle lui a également valu les éloges de la gymnaste la plus décorée de l’histoire des championnats du monde, la quadruple médaillée d’or olympique Simone Biles.

« Ok @DennisNia fais ce truc maudit fille 🔥 c’était tellement amusant à regarder! Continue de le tuer! » Biles tweeté.