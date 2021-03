CD Projekt RED surprend avec l’acquisition de Digital Scapes

Le développeur de jeux vidéo polonais CD Projekt RED a annoncé l’acquisition du studio de jeux canadien Scapes numériques.

Le développeur polonais a annoncé la nouvelle acquisition via son site Web le mardi 30 mars. Selon leur annonce, l’acquisition a été signée et approuvée un jour plus tôt, le 29 mars.

Digital Scapes est un studio de jeux canadien fondé en 2012 par des développeurs de studios chevronnés comme BioWare, Divertissement radical et relique. Digital Scapes est spécialisé dans le développement de jeux multijoueurs.

La relation de travail entre CD Projekt RED et Digital Scapes remonte à octobre 2018, lorsque Digital Scapes a été contacté pour aider CD Projekt RED dans le développement de Cyberpunk 2077.

Il est actuellement difficile de savoir si le premier projet CD Projekt RED Vancouver sera multijoueur pour Cyberpunk 2077.