CD Projekt prépare Witcher 3 pour PlayStation 5 et Series

Bien qu’il se concentre sur Cyberpunk, le studio polonais travaille sur une version de The Witcher 3 pour PlayStation 5 et Series.

Il a été annoncé en septembre 2020, mais depuis lors, nous n’avons absolument rien entendu de la version de The Witcher 3 pour PlayStation 5 et Series. On sait qu’il arrivera avec des améliorations techniques à la génération actuelle.

De CD Projekt RED, ils ont fait une présentation de leurs données fiscales. Ils ont confirmé que les aventures de Geralt of Rivia porteront des épées dans la seconde moitié de 2021 pour les consoles de nouvelle génération.

Après des mois sans nouvelles, CDP clarifie les plans pour The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series. Dans la présentation de CD Projekt, ils ont eu des détails très intéressants sur leurs prochains plans et certains à court terme.

Nous avons donc pu en savoir un peu plus sur le futur proche de The Witcher. La mise à jour susmentionnée pour les prochaines consoles comportera des améliorations graphiques, telles que la résolution 4K, 60 images par seconde et des temps de chargement plus rapides.

Tout au long de cette 2021, The Witcher: Monster Slayer arrivera également. Nous parlons du jeu de réalité augmentée comme Pokémon GO, et ils promettent également de faire progresser le développement de Gwent, le jeu de cartes addictif.

N’oubliez pas qu’une partie de la croissance de The Witcher viendra également dans d’autres formats tels que la télévision. Soit la deuxième saison de la série mettant en vedette Henry Cavill, soit le spin-off est également une œuvre de Netflix, intitulée The Witcher Blood Origin. Cela servira de préquelle. Bien que sous cet aspect, ils ne se soient pas trop approfondis.

Suite à la publication du rapport, il y a ceux qui théorisent déjà sur la feuille de route de CD Projekt RED concernant la saga et le développement possible de The Witcher 4, mais l’étude polonaise n’a pas donné d’indices évidents à ce sujet.

Dans les données, ils ont également planifié le futur proche de Cyberpunk 2077, promettant que des correctifs, des mises à jour gratuites ainsi que la version pour les consoles de prochaine génération du bac à sable futuriste continueront à arriver.